Il crypto exchange Binance si unisce alla Camera del Commercio Digitale per sostenere la definizione di un quadro normativo

Binance, l’ecosistema blockchain globale dietro il più grande exchange del mondo, ha annunciato oggi di aver aderito alla Chamber of Digital Commerce, un’associazione di categoria leader nel settore della blockchain e delle crypto. Binance entra a far parte del Comitato esecutivo della Camera insieme ad altri operatori del settore per far progredire l’industria della blockchain.

L’exchange Binance lavora per un migliore quadro normativo sulle crypto

Joanne Kubba, vicepresidente degli affari pubblici di Binance, ha dichiarato:

“In qualità di organizzazione al centro della rapida crescita e del complesso ambiente normativo del settore, la collaborazione con i responsabili politici, gli enti normativi e i gruppi industriali come la Camera è indispensabile per la nostra missione reciproca di promuovere lo sviluppo sostenibile di normative sensate per le criptovalute e la blockchain che garantiscano la protezione degli utenti.”

Blain Rethmeier, vicepresidente degli Affari pubblici della Camera del Commercio Digitale, ha dichiarato:

“La tecnologia blockchain è il futuro della finanza. I nostri membri rappresentano le organizzazioni leader che si impegnano a costruire l’infrastruttura necessaria per consentire un sistema finanziario più solido e inclusivo. Binance si è affermata come leader in questo ecosistema emergente e siamo entusiasti di dare il benvenuto a Binance e al suo contributo nel nostro Comitato Esecutivo.”

Kubba ha dichiarato:

“La Camera si è affermata come voce di spicco nella politica della tecnologia blockchain. Non vediamo l’ora di collaborare con la Camera e di trovare insieme soluzioni a lungo termine per inaugurare il Web3 e una nuova era dell’economia globale.”

Binance lavorerà a stretto contatto con la Camera del Commercio Digitale, il suo team e i suoi membri per educare, sostenere e proporre soluzioni per alcune delle questioni più urgenti che impattano il settore. Binance parteciperà a ricerche, tavole rotonde, gruppi di lavoro e discussioni con i responsabili politici e le autorità di regolamentazione per contribuire all’introduzione di regolamenti e politiche sensate a beneficio della società e degli utenti.

Il Comitato esecutivo della Camera stabilisce le priorità e la strategia dell’organizzazione. In qualità di prima e più grande associazione commerciale al mondo che rappresenta l’industria della blockchain, la sua missione è quella di promuovere l’accettazione e l’utilizzo degli asset digitali e delle tecnologie basate sulla blockchain. Attraverso l’educazione, la promozione e la stretta collaborazione con i decisori politici, le agenzie di regolamentazione e l’industria, la Camera lavora per creare un ambiente legale e normativo favorevole alla crescita che favorisca l’innovazione, la creazione di posti di lavoro e gli investimenti.

Informazioni su Binance

Binance è il principale ecosistema blockchain e fornitore di infrastrutture per criptovalute al mondo, con una suite di prodotti finanziari che include il più grande exchange di asset digitali per volume. Affidata da milioni di persone in tutto il mondo, la piattaforma di Binance è dedicata ad aumentare la libertà del denaro per gli utenti e presenta un portfolio impareggiabile di prodotti e offerte di criptovalute, tra cui: trading e finanza, istruzione, dati e ricerca, valore sociale, investimenti e incubazione, soluzioni di decentralizzazione e infrastrutture e altro ancora.