The Nemesis: l’intervista a Poseidon DAO per il talk show nel metaverso

The Cryptonomist e The Nemesis hanno consolidato la propria partnership con il lancio del primo talk show nel metaverso, con interviste su tema arte, crypto e non solo. Questa nuova intervista in collaborazione con Nemesis è con Patrick Jusic di Poseidon DAO.

The Nemesis & The Cryptonomist: nuove interviste a tema metaverso e NFT

The Nemesis era già partner di The Cryptonomist per numerosi eventi ed interviste svoltesi in modalità virtuale, ed ora ospiterà nel suo metaverso questa innovativa iniziativa.

Il Talk show tratterà diversi argomenti che spazieranno dalle crypto alla digital art al mondo degli NFT. Ogni settimana ci saranno ospiti nel salotto virtuale pronti a discutere delle ultime novità di questo settore.

Con la realizzazione di questo progetto innovativo The Cryptonomist e The Nemesis gettano le basi di quello che potrà essere il futuro della comunicazione e edutainment confermandosi ancora una volta precursori del settore.

Questa nuova intervista per il Talk Show sarà con Patrick Jusic di Poseidon DAO.

Il video è stato pubblicato sul metaverso di The Cryptonomist su The Nemesis e su Youtube qui:

https://www.youtube.com/embed/zx3Y_jNYQMQ