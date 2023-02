QUANT 2023: l’evento dedicato all’Asset Management e alle crypto. Tutto ciò che c’è da sapere

Ascolta qui download

Il Quant è l’evento internazionale dedicato all’Asset Management e alle strategie di investimento innovative. Ovvero il luogo di incontro per Asset Managers e per i professionisti della finanza.

L’evento include il Diaman Awards, la cerimonia di premiazione dei migliori gestori patrimoniali, società e persone del mondo della finanza. QUANT 2023 vanta oltre 350 partecipanti, dieci topics principali, trenta espositori e venti speakers importanti. Inoltre, tra i media partner dell’evento troviamo The Cryptonomist, Forbes e Advisor.

QUANT 2023: tutti i dettagli dell’evento

Il QUANT 2023 si terrà presso il Centro Congressi Hotel Parchi del Garda nelle giornate del 16 e 17 marzo. Nello specifico, il giorno 16 marzo ci sarà l’incontro EIF (Exclusive Investment Forum) e la premiazione Diaman Awards.

EIF è un’occasione unica di incontro tra società di Asset Management e un gruppo di investitori selezionati e qualificati, alla ricerca di nuove opportunità di investimento. In particolare, vedrà sessanta partecipanti, sei tavole rotonde con una partecipazione di venticinque minuti a tavolo.

Diaman Awards, invece, dal 2012 è la cerimonia di premiazione dei migliori gestori patrimoniali, società e persone del mondo della finanza. Durante la cena di gala verranno presentati i vincitori delle classifiche dei Diaman Awards.

Il Diaman Awards può vantare più di duecento partecipanti, dieci edizioni e quarantasette categorie presenti. Come, ad esempio, la categoria per il miglior Fondo, Miglior ETF, miglior ETP Crypto Assets, miglior AIF Crypto, miglior consulente finanziario, migliore società e miglior servizio di investimento.

Il giorno 17 marzo, invece, sarà lo speech day, dedicato ad argomenti di discussione di rilievo per tutti i presenti. Nello specifico, saranno affrontati diversi temi. Tra cui, l’evoluzione dei modelli quantitativi nel nuovo millennio, il Futuro del Risparmio Gestito e l’ESG: Dal Marketing agli Indicatori di qualità.

Non è finita qui, perché si discuterà anche in merito all’Economia Reale: non solo rendimenti, ma anche valore sociale. Poi, si parlerà di come i modelli di business miglioreranno grazie ai Crypto Assets e di come i Digital Assets cambieranno il mondo della finanza.

Inoltre, dato che le donne sono sempre più emergenti nel mondo blockchain, è necessario discutere anche del ruolo fondamentale che le stesse hanno nel mondo crypto. Infine, verranno analizzati alcuni modelli predittivi di valutazione del prezzo del Bitcoin.

Gli speaker più riconosciuti e le testimonianze dei partecipanti al QUANT

Tra gli speaker più riconosciuti e autorevoli presenti al QUANT troviamo: il Prof. Ruggero Bertelli, docente di gestione della banca, gestione del rischio di credito e gestione dei rischi finanziari presso l’Università di Siena e consulente di diverse reti.

Poi, Pietro Giuliani, Fondatore e Presidente del Gruppo Azimut, Filippo Annunziata, legale e titolare di uno dei più prestigiosi studi legali in ambito finanziario e Davide Pelusi, CEO di Morningstar.

È importante anche citare alcune delle testimonianze di persone che già hanno avuto l’opportunità di partecipare al prestigioso evento.

Come Marco Scalena (LAPIS Asset Management Ltd), il quale ha dichiarato:

“L’evento è organizzato in modo ottimale sia come sede che come disposizione della sala. La possibilità che ci è stata data di presentare i nostri indici azionari ci ha permesso di incontrare molti professionisti italiani interessati a tenere in considerazione la nostra filosofia per il prossimo futuro, è per noi un mercato nuovo e una nuova opportunità da sviluppare.”

Ancora, Daniele D’Arienzo (Framont Management) ha detto quanto segue: