L’ecosistema crypto della TON Foundation lancia un’iniziativa per collegare le start-up al Web3

Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti (EAU), ha recentemente lanciato Hub71+ Digital Assets, una piattaforma che collega le start-up all’ecosistema crypto della TON Foundation.

Questa iniziativa ha aperto alle start-up la possibilità di attingere a un hub da 2 miliardi di dollari, che mira a fornire accesso a capitali, mentorship e risorse.

Questo fa parte della più ampia strategia di Abu Dhabi per attrarre e coltivare aziende tecnologiche innovative e per posizionarsi come hub leader per l’innovazione tecnologica nella regione.

L’ecosistema crypto di TON e Hub71

La Fondazione TON, acronimo di The Open Network, è una rete blockchain decentralizzata che mira a fornire soluzioni sicure e scalabili per aziende e privati.

La rete è stata creata da Pavel Durov, il fondatore di Telegram, ed è in fase di sviluppo dal 2017. La TON Foundation ha raccolto oltre 1,7 miliardi di dollari in offerte iniziali di monete (ICO) e mira a diventare una delle principali reti blockchain del mondo.

Hub71, invece, è un hub per start-up lanciato nel 2019 dal governo di Abu Dhabi. L’hub ha già attirato una serie di start-up di alto profilo, tra cui Careem, il gigante del ride-hailing acquisito da Uber nel 2019, e Sarwa, una piattaforma di robo-advisory.

Hub71 offre alle start-up l’accesso a capitali, mentorship e risorse, oltre a una comunità di imprenditori che la pensano allo stesso modo.

Hub71+ Digital Assets è l’ultima aggiunta all’offerta di Hub71 e mira a fornire alle start-up l’accesso all’ecosistema della TON Foundation.

Attraverso questa piattaforma, le start-up potranno attingere alle risorse della Fondazione TON, compresa la sua esperienza nella tecnologia blockchain, nonché alla sua vasta rete di partner e investitori.

La piattaforma fornirà inoltre alle start-up l’accesso al token nativo della Fondazione di The Open Network, TONcoin (TON), che potrà essere utilizzato per accedere a vari servizi all’interno dell’ecosistema.Il lancio di Hub71+ Digital Assets è stato accolto con favore dalla comunità delle start-up di Abu Dhabi e non solo.

Molti lo considerano un passo importante verso l’affermazione di Abu Dhabi come hub leader per l’innovazione tecnologica nella regione.

Si prevede che la piattaforma attirerà un’ampia gamma di start-up, da quelle che lavorano su soluzioni basate sulla blockchain a quelle che sviluppano tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico.

Questa novità fa parte della più ampia strategia di Abu Dhabi per attrarre e coltivare aziende tecnologiche innovative. Gli EAU sono stati a lungo un hub per il petrolio e il gas, ma negli ultimi anni il governo ha promosso attivamente la diversificazione.

Il lancio di Hub71 nel 2019 faceva parte di questa strategia e da allora l’hub ha attirato numerose start-up di alto profilo da tutto il mondo. Il lancio di Hub71+ Digital Assets dovrebbe consolidare questo successo e attirare nella regione un numero ancora maggiore di aziende innovative.

Oltre a fornire alle start-up l’accesso a capitali e risorse, Hub71+ Digital Assets mira anche a fornire una comunità di supporto agli imprenditori. La piattaforma fornirà alle start-up l’accesso a tutoraggio e guida da parte di esperti del settore, nonché opportunità di networking con altri imprenditori.

Questo aspetto della comunità è considerato un fattore chiave per il successo di molte start-up e il lancio di Hub71+ Digital Assets dovrebbe fornire una comunità vivace e solidale agli imprenditori di Abu Dhabi. Dovrebbe inoltre, avere un impatto positivo anche sull’economia di Abu Dhabi in generale.

Negli ultimi anni il governo ha promosso attivamente l’innovazione e l’imprenditorialità e il lancio di Hub71+ Digital Assets è considerato un passo importante verso il raggiungimento di questo obiettivo.

La piattaforma dovrebbe attirare investimenti e talenti nella regione, oltre a creare nuovi posti di lavoro e opportunità per la popolazione locale.

Il lancio di “Hub71+ Digital Assets”

Nel complesso, il lancio di Hub71+ Digital Assets rappresenta uno sviluppo significativo per l’ecosistema delle start-up di Abu Dhabi e della regione in generale.

Fornendo alle start-up l’accesso all’ecosistema della TON Foundation, Hub71+ Digital Assets offre agli imprenditori gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno per creare soluzioni innovative in grado di trasformare le industrie e guidare la crescita economica.

L’ecosistema della Fondazione TON è particolarmente adatto a sostenere le start-up che si concentrano sulla tecnologia blockchain. Questa tecnologia ha il potenziale per sconvolgere un’ampia gamma di settori, dalla finanza alla logistica alla sanità, ed è già utilizzata da numerose start-up in tutto il mondo.

Con il nuovo lancio, le start-up di Abu Dhabi hanno ora accesso a una delle principali reti blockchain del mondo.

Ciò consentirà loro di creare nuove soluzioni e prodotti in grado di sfruttare i vantaggi della blockchain, come una maggiore sicurezza, trasparenza ed efficienza.

La piattaforma fornirà inoltre alle start-up l’accesso alla vasta rete di investitori e partner della Fondazione TON, che potrà aiutarle a raccogliere capitali e a scalare le loro attività.

Oltre alle start-up basate sulla blockchain, si prevede che Hub71+ Digital Assets attirerà anche start-up che lavorano su un’ampia gamma di altre tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e l’Internet degli oggetti.

Viene anche sottolineato anche l’impegno degli Emirati Arabi Uniti nel promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità.

Negli ultimi anni il governo ha investito attivamente nell’ecosistema delle start-up e questo investimento sta dando i suoi frutti.

Abu Dhabi e Dubai ospitano entrambe vivaci comunità di start-up e la regione attira imprenditori da tutto il mondo, attratti dall’ambiente favorevole e dall’accesso a capitali e risorse.

