Crypto news: Binance Fan Club per aumentare il coinvolgimento dei tifosi del calcio con nuovi premi

Binance, il principale ecosistema blockchain e fornitore di infrastrutture per crypto del mondo, annuncia oggi il lancio di Binance Fan Club, un nuovissimo sistema di riscatto dei premi integrato nella piattaforma Binance Fan Token.

Binance Fan Club: tutti i dettagli del nuovo progetto crypto

Il nuovo sistema di Binance include il rinnovo del programma Fan Token, dedicato al coinvolgimento dei fan, che offre ai tifosi della S.S. Lazio ancora più premi e nuove modalità di engagement con la propria squadra sportiva.

Il programma consente ai tifosi di accumulare punti che possono essere riscattati per ottenere fantastici premi ed esperienze uniche, come video clip personalizzati dei giocatori, cene esclusive, meet and greet e biglietti VIP.

Per aderire al Binance Fan Club, è possibile visitare la homepage del Fan Token e richiedere il badge “Tessera Fan Club”. In questo modo, gli appassionati possono raccogliere “Punti Stella” completando semplici task, come scoprire di più sui Fan Token o partecipare ad attività come i sondaggi.

Accumulando punti, i fan possono salire di livello e sbloccare così ulteriori ricompense. Nello specifico, questa è una tecnologia innovativa per il settore sportivo, in questo particolare caso per la società S.S. Lazio.

I Fan Token di Binance, infatti, offrono ai tifosi della S.S. Lazio modi innovativi ed entusiasmanti per crescere con la propria squadra del cuore. Grazie a questo programma, la S.S. Lazio ha inoltre lanciato il primo progetto di ticketing NFT nel settore calcistico.

La squadra di calcio è così in grado di incorporare i token di servizio nel suo ecosistema, abilitando votazioni, donazioni, e-commerce, NFT e altro ancora. Basti pensare che sono oltre 5.000 i tifosi che hanno convertito i loro biglietti delle partite della Lazio in NFT.

Dall’inizio della partnership, inoltre, più di 25.000 tifosi della squadra biancoceleste hanno aderito al programma Fan Token, dimostrando l’incredibile potenziale di questa tecnologia innovativa per i tifosi delle squadre sportive e per il settore sportivo in generale.

Fan Token: gli utenti coinvolti non solo in ambito sportivo

I Fan Token di Binance sono stati lanciati nell’ottobre 2021 e si sono dimostrati un ottimo modo per coinvolgere i tifosi nelle loro squadre sportive preferite.

Dalla possibilità di votare i premi che desiderano ricevere in qualità di tifosi, a quella di convertire i biglietti degli eventi in NFT o di votare i giocatori del mese, i Fan Token si stanno dimostrando un nuovo modo per ingaggiare i tifosi e farli sentire parte del proprio club preferito.

Dal suo lancio, il programma Fan Token di Binance ha raccolto infatti oltre 130.000 fan che sono stati coinvolti in attività che li hanno fatti sentire più vicini all’azione sportiva.

Lisa He, Head of NFT and Fan Token di Binance, ha dichiarato in proposito:

“La giornata di oggi segna l’inizio di un nuovo programma per gli appassionati di sport, che possono essere coinvolti nell’azione sportiva e non solo, accumulando al tempo stesso ricompense che danno accesso a premi non acquistabili e a ricordi unici, da una cena con il loro giocatore preferito a un tour dello stadio. Siamo entusiasti di lanciare il Binance Fan Club e di assistere ai suoi sviluppi futuri, che consentiranno ai tifosi di avvicinarsi ulteriormente alle loro squadre preferite.”

Inoltre, il programma Fan Token è disponibile anche per i tifosi delle squadre di calcio del Porto in Portogallo, del Santos in Brasile e della squadra di Formula 1 Alpine F1.

Altre crypto news: Binance conia 50 milioni di TrueUSD

Pochi giorni dopo che i regolatori statunitensi hanno ordinato a Paxos di interrompere l’emissione di Binance USD, l’exchange di criptovalute Binance ha coniato TrueUSD (TUSD) per un valore di quasi 50 milioni di dollari.

La transazione è avvenuta il 16 febbraio, stando ai dati di Etherscan. Soltanto due giorni prima il CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao aveva dichiarato su Twitter Spaces che la sua azienda avrebbe cercato di “diversificare” la propria offerta di stablecoin.

Nonostante abbia coniato quasi 50 milioni di dollari in TUSD, CZ ritiene che le azioni normative da parte della Securities Exchange Commission degli Stati Uniti e del Department of Financial Services di New York porteranno ad un graduale allontanamento del settore crypto dalle stablecoin ancorate al dollaro.

A tal proposito, infatti, ha dichiarato:

“Penso che con le posizioni prese dai regolatori in merito alle stablecoin basate sul dollaro statunitense, probabilmente l’industria si sposterà verso stablecoin non più basate su USD. Torneremo alle stablecoin algoritmiche. Troppe agenzie stanno applicando pressioni sulle stablecoin basate sul dollaro, il mercato di questi asset di ridimensionerà.”

Aggiungendo, inoltre:

“50 milioni di TUSD coniati su Binance, il prezzo di $TRU è aumentato del 200%. I dati on-chain mostrano che Alameda e Justin Sun sono i due maggiori miner di $TUSD. Ad oggi, Alameda ha coniato un totale di 1,64 miliardi di $TUSD, mentre Justin Sun 889 milioni di $TUSD.”

CZ ha affermato che Binance continuerà a supportare USD Coin e Tether, ma anche che l’azienda pianifica di esplorare stablecoin alternative basate su euro e yen giapponese. L’offerta di BUSD sarà invece gradualmente distrutta nel tempo.

Stando alle dichiarazioni, infatti, l’offerta di BUSD è ancora esistente e al sicuro, man mano che le persone riscatteranno l’asset, i token saranno distrutti.

È interessante notare come TUSD fosse una delle stablecoin che Binance ha convertito automaticamente in BUSD a settembre dello scorso anno, al fine di migliorare la liquidità e l’efficienza del capitale per i suoi utenti.

Le altre stablecoin che sono state automaticamente convertite erano USDC e USDP: questa mossa fece impennare la quota di BUSD nel mercato delle stablecoin dal 10% al 15% nel giro di poche settimane.