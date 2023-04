SPONSORED POST*

Dalla sua nascita nel 2009, Bitcoin è cresciuto gradualmente in popolarità e con esso sono apparse migliaia di altre criptovalute. Operando su una rete decentralizzata, queste forme di valuta non sono controllate o regolamentate da alcuna banca centrale, governo o altra terza parte, rimettendo il controllo nelle mani di coloro che le utilizzano.

Una delle principali critiche mosse alle criptovalute è la percezione di scarsa sicurezza nel loro utilizzo. Tuttavia, la natura stessa della criptovaluta, insieme alla tecnologia che la sostiene, fa sì che in molti sensi questa nuova forma di moneta sia più sicura delle valute fiat che sta sostituendo. Volete saperne di più? Di seguito analizzeremo i diversi aspetti della crypto che la rendono un metodo sicuro per effettuare transazioni online.

Decentralizzazione

La caratteristica distintiva delle criptovalute è la loro natura decentralizzata. Mentre le valute fiat sono sostenute da enti statali, le criptovalute sono governate dalle regole della tecnologia blockchain che gestisce le transazioni. Di conseguenza, i governi, le autorità di polizia e le istituzioni finanziarie possono intervenire sui conti bancari fiat per congelare i beni o annullare le transazioni. Nessuno può impedirvi di completare una transazione in crypto online.

Crittografia

Come suggerisce il nome stesso, ogni transazione effettuata con le criptovalute è crittografata online. Ciò significa che è estremamente difficile per un hacker, un criminale informatico o un altro attore malintenzionato accedere alle informazioni sensibili contenute nei dati o dirottare in altro modo la transazione. Il libro mastro della blockchain su cui sono memorizzate tutte le transazioni di criptovaluta è immutabile, quindi non può essere alterato a posteriori, contribuendo a una sicurezza impenetrabile.

Trasparenza

Sebbene tutte le transazioni della blockchain siano crittografate e immutabili, sono completamente trasparenti. Per esempio, chiunque abbia una conoscenza di base della scienza dei dati può utilizzare un tracker delle transazioni di Bitcoin per esplorare e osservare le singole transazioni, e gli strumenti per chi è completamente nuovo alla tecnologia sono numerosi. D’altro canto, i custodi della valuta fiat (fornitori di carte di credito e di debito, banche o piattaforme di pagamento online) visualizzano solo le informazioni che desiderano.

Anonimato

Se da un lato le transazioni sono trasparenti, dall’altro le parti che le effettuano possono rimanere completamente anonime, se lo desiderano. Questo perché la natura decentralizzata delle crypto richiede l’inserimento di molte meno informazioni personali quando si crea un portafoglio online e si inviano o ricevono beni. Al contrario, le transazioni in valuta fiat comportano un’intrusione molto maggiore nella vostra privacy.

Rimesse globali 24/7

Un altro punto di forza delle criptovalute è il fatto che la blockchain non dorme mai. L’invio di denaro da un conto bancario a un altro (specialmente attraverso le frontiere) può richiedere giorni o addirittura settimane di elaborazione, con terze parti che si accaparrano una parte del capitale ogni volta che viene effettuata una conversione da una valuta fiat a un’altra (e spesso anche all’interno della stessa valuta fiat). Le crypto, invece, possono essere processate in pochi secondi o minuti, le commissioni sono drasticamente più basse e l’unità in questione vale lo stesso importo in tutto il mondo.

Dai protocolli di crittografia e dall’anonimato che la criptovaluta offre alla decentralizzazione, alla trasparenza e alle rimesse globali sempre accessibili di questa tecnologia, ci sono una miriade di fattori che la rendono più sicura per le transazioni online rispetto alle sue controparti fiat.

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né testato la piattaforma.