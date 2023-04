SPONSORED POST*

I token ERC-20 sono tra gli asset più popolari e redditizi nel mondo delle criptovalute. Un token ERC-20 è un bene digitale creato sulla blockchain di Ethereum, che agisce come rappresentazione di un bene o di un’utilità sottostante. Questi token aderiscono a determinati standard tecnici, che consentono di scambiarli facilmente tra diversi portafogli e borse. Inoltre, forniscono agli sviluppatori una piattaforma per la creazione di applicazioni decentralizzate (dApp). La popolarità dei token ERC-20 è cresciuta in modo esponenziale dalla loro introduzione nel 2015: attualmente sono più di 250.000 i token di questo tipo quotati in varie borse del mondo. Questa crescita è in gran parte attribuibile alla loro flessibilità: possono rappresentare qualsiasi cosa, dagli investimenti immobiliari alle partecipazioni in oro e persino azioni di società.

Per questo motivo, gli investitori sono stati in grado di diversificare i loro portafogli investendo in questi asset digitali senza dover affrontare regolamenti complessi o costosi intermediari come broker o avvocati. Un’altra ragione per cui i token ERC-20 sono così popolari è che spesso sono dotati di meccanismi incorporati che consentono agli utenti di guadagnare ricompense attraverso la partecipazione alle decisioni di governance per i progetti basati sugli stessi – qualcosa che non è possibile nei mercati azionari tradizionali, dove i dividendi sono solitamente pagati a intervalli predeterminati solo dalle società stesse.

Inoltre, poiché Ethereum è una delle più grandi blockchain attualmente in circolazione, offre una liquidità che le altre piattaforme non sono in grado di eguagliare a causa delle sue dimensioni e del numero di partecipanti, rendendo il trading molto più semplice e veloce rispetto ad altre blockchain.

Molti investitori considerano i token ERC-20 ideali per le aziende che cercano di capitalizzare attraverso Initial Coin Offerings (ICO) e per coloro che desiderano creare nuovi progetti di criptovaluta senza dover ricorrere a complicati processi di approvazione normativa. Tutto ciò li rende un’opzione interessante per chiunque voglia esporsi a questo segmento del mercato in crescita, consentendo l’accesso a opportunità mai raggiunte prima e fornendo al contempo rendimenti elevati quando si opera correttamente. Non c’è dubbio: con un’attenta ricerca e analisi, l’investimento in token ERC-20 presenta molte possibili opportunità di guadagno.

Ecco alcune delle migliori criptovalute ERC-20 da acquistare in questo momento:

DigiToads (TOADS) è un modo innovativo di guadagnare memecoin ed è una piattaforma completa che offre agli investitori l’opportunità di guadagnare, puntare, giocare e connettersi. Grazie a uno dei modelli di prevendita più remunerativi mai visti in criptovaluta e ai facili guadagni per gli early adopters, è probabilmente la criptovaluta perfetta per i principianti. Questo token deflazionistico ha un elevato potenziale per diventare una parte importante della criptosfera nel giro di pochi mesi, il che lo rende una delle opzioni migliori sul mercato in questo momento.

Il team di DigiToads punta in alto con l’obiettivo di diventare la memecoin numero uno a livello globale e approfittare dei prezzi ridotti durante il periodo di prevendita è stato estremamente interessante per gli investitori. Il suo modello deflazionistico, unico nel suo genere, è in grado di contrastare le attuali preoccupazioni legate all’inflazione, offrendo al contempo agli utenti una piacevole esperienza di Play To Earn, divertente e redditizia.

Per questo motivo TOADS potrebbe presto rivaleggiare con altri token per essere al vertice dei token P2E in tutto il mondo. Essendo un asset in rapida crescita e con caratteristiche deflazionistiche, molti esperti prevedono enormi balzi di prezzo nelle prossime settimane – cosa di cui i primi acquirenti beneficeranno ampiamente grazie ai prezzi ridotti durante la fase di prevendita. Il bonus aggiuntivo è dato dalla possibilità di puntare NFT, che dà ai possessori l’accesso agli esclusivi NFT di DigiToad che possono essere utilizzati in redditizie competizioni di gioco digitale, dove giocatori di successo saranno premiati! Ad oggi sono già stati raccolti oltre 350.000 dollari attraverso questa innovativa prevendita di TOADS – una cifra destinata ad aumentare a fasi, offrendo al contempo grandi rendimenti, con una crescita decuplicata già raggiunta da alcuni fortunati acquirenti! A rendere le cose ancora più semplici è il fatto chei TOADs possono essere acquistati facilmente con varie criptovalute accettate come metodi di pagamento durante ogni fase della vendita.

>> Acquista ora DigiToads <<

Dash2Trade

Con un’offerta limitata a 1 miliardo di monete, D2T – la criptovaluta nativa della piattaforma di analisi e social trading Dash 2 Trade – è una delle migliori criptovalute da acquistare e probabilmente il miglior token ERC-20 su cui investire nel 2023. Gli investitori possono acquistare il 70% di questi token durante 9 round di prevendita, ogni round costa 0,0513 dollari – con un aumento del 29% nell’ultimo round per raggiungere 0,0662 dollari/token. I possessori di questo token ERC-20 hanno accesso esclusivo alle funzionalità della piattaforma Dash 2 Trade, come regolari listing alerts, le piattaforme di backtesting e le opzioni di trading automatico, disponibili attraverso tre diversi pacchetti di abbonamento a partire da 1000 D2T al mese per il pacchetto di livello Premium.

Inoltre, i possessori possono partecipare a concorsi settimanali in cui i vincitori ricevono ulteriori ricompense in token D2T! Avendo già raccolto oltre 6 milioni di dollari di investimenti in sole tre settimane dal lancio, questa promettente criptovaluta emergente sembra destinata al successo in vista del 2023 – e in più gli investitori potrebbero anche vincere un enorme premio da 150.000 dollari se decidessero di partecipare ora!

RobotEra (TARO)

TARO è un token ERC-20 e la criptovaluta nativa di RobotEra, un multiverso condiviso costruito sulla blockchain di Ethereum. Sono stati assegnati per la prevendita 90 milioni di token con una fornitura totale fissa di 1,8 miliardi – offrendo ai giocatori la possibilità di acquistare Robot – il loro avatar nel gioco all’interno di Taro Planet, il metaverso virtuale di RobotEra. CoinSniper e SharkTeam hanno verificato rispettivamente i dettagli KYC e i codici degli smart contract.

Il primo round di prevendita in corso ha reso TARO disponibile a 0,02 dollari, con prezzi che dovrebbero salire a 0,032 dollari entro il round finale – un aumento del 60% del prezzo – fissando un obiettivo di hard cap a 6,93 milioni di dollari raccolti complessivamente da tutti e tre i round. Su Taro Planet ci sono 7 continenti in cui è possibile coniare NFT tramite gli smart contract ERC-721, nonché acquistare terreni su cui costruire infrastrutture insieme alle comunità; anche le risorse minerarie sono estraibili e ci sono numerose opportunità di guadagno, come la vendita di NFT o di cartelloni pubblicitari per eventi e concerti. I diritti di voto possono essere sfruttati anche puntando i token TARO nella DAE, mentre la partecipazione ai gruppi di discussione offerti dalla pagina del gruppo Telegram di RobotEra aggiorna gli interessati sui progressi compiuti finora dal progetto.

UniSwap (UNI)

Uniswap (UNI) è un token ERC-20 e la criptovaluta nativa di Uniswap, un protocollo di scambio decentralizzato costruito su Ethereum. Sfruttando i token UNI, gli utenti possono accedere a pool di liquidità per scambiare asset digitali con facilità. Inoltre, fornisce incentivi ai fornitori di liquidità che puntano i loro fondi sulla piattaforma e contribuisce a ridurre le commissioni di trading per tutti i partecipanti creando una concorrenza tra le diverse coppie di token. Con l’aumento dell’adozione di UNI da parte della comunità delle criptovalute, il suo valore è cresciuto in modo esponenziale dal suo lancio nel 2020.

ChainLink (LINK)

ChainLink (LINK) è un token ERC-20 e una criptovaluta nativa della blockchain ChainLink. Serve come mezzo principale per gli utenti per interagire con la rete ChainLink, consentendo loro di collegare in modo sicuro gli smart contract su varie reti. I token LINK vengono utilizzati per pagare gli operatori dei nodi che forniscono servizi Oracle al fine di collegare dati e API off-chain con le transazioni on-chain. I titolari di LINK possono anche puntare i loro token, consentendo loro di guadagnare ricompense per la gestione di nodi che forniscono servizi Oracle affidabili all’interno della rete. Come uno dei progetti leader nel campo della finanza decentralizzata, Chainlink fornisce un meccanismo sicuro per collegare risorse esterne come dati ed eventi del mondo reale con contratti intelligenti.

Altri 4 token ERC-20 da tenere d’occhio sono FightOut (FGHT), IMPT, SHIBA e SAND. Ognuna di queste altcoin potrebbe essere la migliore criptovaluta da acquistare in questo momento e sono anche ottime criptovalute per i principianti.

Conclusione

L’emergere dei token ERC-20 ha rivoluzionato lo spazio delle criptovalute, con la sua natura decentralizzata e trustless che consente transazioni sicure tra gli utenti. La struttura dei token contribuisce inoltre a ridurre il rischio fornendo una serie di funzionalità standardizzate per gli sviluppatori, tra cui la possibilità di creare facilmente nuovi programmi sulla blockchain di Ethereum. I token ERC-20 offrono vantaggi quali la riduzione dei costi di transazione rispetto ai sistemi bancari tradizionali, una maggiore sicurezza grazie ai protocolli di crittografia e una maggiore velocità nella liquidazione dei pagamenti.

Per questo motivo molti investitori guardano ai token ERC-20 come a un’interessante opportunità di investimento: non solo offrono rendimenti potenzialmente redditizi, ma sono anche molto più accessibili di altre forme di investimento in criptovalute.

Un esempio di token ERC-20 in ascesa è DigiToads (TOADS). Con il suo use case innovativo che combina il gioco con le ricompense delle puntate DeFi, TOADS potrebbe essere una delle migliori criptovalute da acquistare in questo momento se siete alla ricerca di alti rendimenti sui vostri investimenti in un arco di tempo relativamente breve. Con una bassa offerta in circolazione e una domanda crescente da parte degli acquirenti di tutto il mondo, TOADS potrebbe presto diventare un importante rivale di valute affermate come LINK o UNI in termini di capitalizzazione di mercato e liquidità.

Per maggiori informazioni su DigiToads visitate il sito web Qui, partecipate alla prevendita o unitevi alla community

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né testato la piattaforma.