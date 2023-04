OpenAI spiega la sua posizione in merito al blocco di ChatGPT in Italia: “abbiamo rispettato le leggi sulla privacy”

Nella giornata di venerdì 31 marzo OpenAI ha bloccato ChatGPT in Italia. Ciò è avvenuto dopo che il Garante della privacy italiano ha imposto un blocco temporaneo del trattamento dei dati personali degli utenti.

In seguito, la società ha spiegato a Wired di voler collaborare con le autorità italiane e di rispettare il GDPR, di seguito tutti i dettagli in merito.

Come anticipato, OpenAI, la startup che ha sviluppato il potente chatbot conversazionale, dopo che il Garante della privacy italiano ha imposto un blocco temporaneo del trattamento dei dati personali degli utenti, ha bloccato ChatGPT in Italia.

In un secondo momento, Wired ha contattato OpenAI, con alcune domande sul futuro di ChatGPT alla luce dell’istruttoria del Garante per la protezione dei dati personali. Così, l’azienda ha fornito la sua versione dei fatti, affermando di rispettare le regole europee.

In particolare, un portavoce dell’azienda ha spiegato a Wired quanto segue:

Inoltre, OpenAI si dimostra propositiva rispetto alle decisioni dell’Italia. Infatti, a tal proposito ha dichiarato:

Ad ogni modo, OpenAI sa che l’entusiasmo per ChatGPT in Italia era ed è molto, data la sua grande utilità e intuitività nell’utilizzo, dunque l’azienda spera di poter rendere il servizio disponibile di nuovo quanto prima.

Anche Sam Altman, il fondatore di OpenAI, ha preso parola sulla questione ed è intervenuto con un post su Twitter, annunciando lo stop temporaneo del servizio in Italia e precisando che rispettano le leggi. Come si legge:

We of course defer to the Italian government and have ceased offering ChatGPT in Italy (though we think we are following all privacy laws).

Italy is one of my favorite countries and I look forward to visiting again soon!

— Sam Altman (@sama) March 31, 2023