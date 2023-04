Un’atmosfera futuristica di business-art vi aspetta all’NFT Show Europe #NFTSE 2023!

COMUNICATO STAMPA

Dal 14 al 15 luglio 2023, la città spagnola di Valencia ospiterà la seconda edizione di NFT Show Europe, uno degli eventi leader a livello mondiale su Web3, Blockchain, Metaverse, Realtà Virtuale e Arte Digitale. Un punto d’incontro internazionale per gli esperti che potranno condividere le loro intuizioni sulla prossima era di Internet in un’atmosfera futuristica di business-art.

Concepito come evento B2B e mostra d’arte, l’obiettivo principale dell’organizzazione è quello di favorire la collaborazione internazionale tra i partecipanti.

Il tutto circondato da gallerie di NFT e di arte digitale, che espongono opere di artisti di livello mondiale con la tecnologia più avanzata del momento. Mentre i partecipanti si portano a casa un’esperienza che vale la pena conservare, con un patrimonio che la sostiene.

#NFTSE 2023 riunisce alcune delle aziende e degli artisti più influenti per discutere delle ultime tendenze e sviluppi. Una spinta importante per l’industria del web 3.0, che stimola nuove partnership e collaborazioni che contribuiscono a consolidare la posizione di un importante punto d’incontro in questo mondo.

Partecipanti all’NFT Show Europe

Tra i contenuti offerti nelle conferenze troviamo nomi importanti come Nicolas Sasson, P1xelfool, Ivona Tau, Studio Yorktown, Piter Pasma, Danielle King, Tim Maxwell, Ana Maria Caballero, tra gli altri.

Insieme ad aziende come Epic Games, Niantic, Animoca Brands, Unicef, Vogue Business, Nazioni Unite, UNICEF, Alpine F1, Hugo Boss, Zepeto, Xceed Renault e Digital Fashion Week…

Con un pubblico internazionale proveniente da 59 Paesi e più di 2300 visitatori durante #NFTSE22, l’organizzazione prevede un aumento importante, consolidando #NFTSE come il principale punto d’incontro per le aziende e gli esperti legati al web3, gli innovatori della blockchain, gli analisti di dati, gli investitori, gli early adopter, gli artisti digitali e i collezionisti.

Oscar Rico, CEO di NFT Show Europe, afferma che:

“Dal feedback dei nostri stakeholder, oltre l’85% di essi ha superato le proprie aspettative in termini di ritorno sull’investimento. Trattiamo ogni singolo stakeholder come una persona o un gruppo di persone. Lavoriamo per la nostra comunità al fine di incrementare le loro relazioni e opportunità commerciali”.

La sede, la Città delle Arti e delle Scienze, è un complesso culturale e architettonico riconosciuto a livello internazionale. Situato nel cuore verde di Valencia, l’antico letto del fiume Turia, è la più importante destinazione turistica moderna della città di Valencia e uno dei 12 tesori della Spagna.

Concedetevi un’esperienza di svago ricca di opportunità di crescita. Esplorate nuove opportunità, incontrate professionisti altrettanto appassionati, scoprite gli ultimi sviluppi tecnologici, create soluzioni migliori e decentralizzate e portate avanti l’innovazione.

Mostre d’arte, premi fisici e digitali, aperitivi, incontri, workshop, cibo, musica e passione a volontà.

I biglietti Early Birds per #NFTSE 2023 sono ora disponibili per un periodo limitato.

Maggiori informazioni su #NFTSE

NFT Show Europe è uno degli eventi leader a livello mondiale su web3, Blockchain, Metaverse e Arte Digitale. Un punto d’incontro internazionale per gli esperti che possono condividere le loro intuizioni sulla prossima era di Internet in un’atmosfera futuristica di business e arte.

Link

Trailer ufficiale di #NFTSE 2023:

Sito web: https://nftshoweurope.com/