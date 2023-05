Chiliz, il fornitore blockchain leader per l’industria dello sport, ha ufficialmente lanciato la mainnet pubblica di Chiliz Chain, che segna l’inizio della prossima fase nella missione di migliorare il rapporto tra i tifosi, le community e le loro squadre e i loro marchi preferiti grazie alla tecnologia blockchain.

Chiliz Chain: il nuovo Layer-1 sviluppato da Chiliz

Squadre e brand sportivi e di vario genere possono fare leva sull’expertise di Chiliz per creare community digitali altamente coinvolte, e sulla sua rete di più di 150 squadre per creare esperienze, prodotti e servizi di prossima generazione, alimentati da $CHZ, il token nativo di Chiliz.

La Chiliz Chain, un ecosistema Layer-1 interoperabile e compatibile con EVM, introdurrà un sistema di 11 validator attivi Proof of Stake Authority (PoSA) che comprenderanno alcuni tra i nomi più rispettati del mondo blockchain e, in futuro, le principali proprietà sportive, responsabili di convalidare le transazioni e di creare un ambiente sicuro su cui gli sviluppatori approvati potranno costruire i progetti che andranno a costituire la spina dorsale del Web3 in ambito sportivo. I primi validator annunciati sono Jump Crypto, Paribu e Just Mining (Meria), ma ci sono altri annunci in arrivo.

Oltre a offrire tariffe più basse e a supportare un tempo di blocco più breve (il tempo necessario per coniare un nuovo blocco sulla blockchain), la blockchain PoSA consuma anche molta meno energia, a sostegno dell’impegno di Chiliz a costruire la propria tecnologia in modo sostenibile.

Tutte le commissioni sulla Chiliz Chain verranno pagate in $CHZ, il token nativo di Chiliz e l’enabler di rete del nuovo ecosistema. Lo staking, un meccanismo chiave che permette agli utenti di delegare i propri token per assicurare la rete, è una parte integrante del modello PoSA e i holder di $CHZ ora possono giocare un ruolo chiave nello sviluppo dell’ecosistema ed essere premiati per lo staking dei loro $CHZ sulla rete.

La Chiliz Chain punta a diventare la casa Web3 delle principali aziende sportive, tenendo la porta aperta anche alla rete già esistente di Chiliz, composta dai partner di Socios.com e da altri importanti marchi sportivi, ma non solo, per permettere loro di esplorare modi innovativi di avvicinare i tifosi e le community attraverso i Fan Token e la tecnologia web3.

L’innovazione continua sarà il motore della crescita dell’ecosistema della Chiliz Chain, promosso anche da Chiliz attraverso Chiliz Labs, l’incubatrice da 50 milioni di dollari per i progetti sportivi alle prime fasi basati blockchain, che puntano a costruire sulla Chiliz Chain.

Nei prossimi mesi verrà annunciata una serie di progetti web3 sportivi che verranno realizzati grazie a Chiliz Labs. Ci saranno anche progetti sportivi, calcistici e di giochi di calcio manageriale basati sul Metaverse, nonché piattaforme di premi e di community interattive, piattaforme di social gaming e di content basato sull’IA, e programmi di biglietteria NFT e basati sugli oggetti da collezione digitali in 3D.

Chiliz, inoltre, ispirerà gli sviluppatori, con l’obiettivo di creare una community globale dedicata alla costruzione del futuro Web3 sportivo, ospitando tornei di hackaton della Chiliz Chain negli stadi e nelle arene sportive più importanti del mondo. Presto verranno annunciati i dettagli sulle hackaton della Chiliz Chain.

Alexandre Dreyfus, il CEO di Chiliz, ha affermato:

“Siamo fieri di poter finalmente annunciare alla community sportiva globale la Chiliz Chain, la Blockchain sportiva. Abbiamo lavorato a lungo per arrivare a questo momento, per noi è un importante passo avanti. Grazie al nostro impegno a lungo termine nell’innovazione, alla nostra rete e alla nostre nuove partnership, e grazie alla promozione di progetti sportivi incentrati sulla blockchain, la Chiliz Chain potrà crescere fino a diventare la colonna portante del Web3 per lo sport, fornendo l’infrastruttura necessaria per la nuova generazione di prodotti, esperienze e servizi per le squadre, per i marchi e per i tifosi.”

Chiliz è il creatore dei Fan Token e di Socios.com, l’app di fan engagement leader a livello mondiale. I Fan Token sono un utility token che permette ai tifosi di avere accesso alle community attive sull’app di Socios.com, dove possono mettersi in contatto con le loro squadre preferite e vincere premi.

L’ecosistema di Socios.com e dei Fan Token comprende alcuni dei nomi più importanti del mondo

sportivo, come l’FC Barcelona, il Paris Saint-Germain, il Manchester City, la Juventus, l’S.S.C. Napoli, l’Inter Milan, l’AC Milan, l’Arsenal, l’Atlético Madrid, l’A.S Roma, l’UFC e importanti team di F1. La piattaforma con più di 2 milioni di utenti è in continua crescita.

About Chiliz

Fondata nel 2018, Chiliz è il business globale della tecnologia blockchain per l’industria dello sport e dell’intrattenimento Web3 e il creatore di Fan Tokens e dell’app di coinvolgimento e ricompensa dei fan Socios.com. I Fan Token sono token di utilità fungibili e scalabili che consentono alle squadre sportive di connettersi e ricompensare le loro fanbase globali su Socios.com.

A fine 2022, Chiliz ha annunciato il lancio di Gameused.com, un nuovo servizio di autenticazione di memorabilia end-to-end per lo sport e l’intrattenimento, che offre archiviazione, autenticazione NFC e NFT, riscatto e rivendita. Chiliz aprirà presto il suo ecosistema a un pubblico molto più ampio con il lancio di Chiliz Blockchain.

Chiliz Blockchain porterà a una maggiore integrazione della tecnologia blockchain nel settore dello sport e dell’intrattenimento, con i brand invitati a creare Fan Token, NFT e altri beni digitali con tutti i corrispettivi pagati in Chiliz $CHZ. La società vanta oltre 300 dipendenti e sedi regionali a Miami, Madrid, Malta, Londra, Istanbul, Milano, San Paolo e in Svizzera.