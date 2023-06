Il Total Value Locked (TVL) nel mondo delle crypto: una panoramica sul 2023

Negli ultimi anni il mercato delle crypto ha registrato una crescita ed un’innovazione significative e la finanza decentralizzata (DeFi) è emersa come un settore di primo piano aumentando l’importanza del TVL.

Tra le molte metriche utilizzate per valutare il successo e la popolarità dei progetti DeFi, il Total Value Locked (TVL) ha guadagnato importanza.

Il TVL misura l’ammontare totale del capitale bloccato nei vari protocolli DeFi e funge da indicatore della salute e della crescita complessiva del mercato.

In questo articolo approfondiremo il concetto di TVL, ne discuteremo l’importanza, esploreremo lo stato attuale delle diverse blockchain nel 2023, metteremo in evidenza l’ecosistema DeFi di Cardano e forniremo una conclusione completa.

Che cos’è il TVL (Total Value Locked) nel mondo crypto ?

Il Total Value Locked (TVL) si riferisce all’importo totale delle attività, tipicamente denominate in criptovalute, bloccate all’interno di applicazioni decentralizzate (DApps) o protocolli su una blockchain.



Il TVL fornisce una misura completa del valore dei fondi affidati alle piattaforme DeFi da utenti e investitori, offrendo indicazioni cruciali sulla scala e sull’attività all’interno dell’ecosistema.

Il TVL è un parametro fondamentale per valutare il successo e la crescita dei progetti DeFi, in quanto riflette il livello di fiducia e di allocazione del capitale in queste piattaforme.

Tracciando il TVL, gli stakeholder possono valutare la salute e la liquidità del mercato della DeFi e prendere decisioni di investimento informate.

Valori TVL elevati indicano un forte livello di impegno e fiducia da parte dei partecipanti, segnalando la popolarità e l’adozione di un particolare protocollo.

Il concetto di TVL cattura l’essenza della DeFi, che mira a creare un sistema finanziario decentralizzato che elimina gli intermediari e garantisce agli utenti un maggiore controllo sui loro beni.

Bloccando i fondi nei contratti e nei protocolli intelligenti, gli utenti possono partecipare ad attività come il prestito, l’indebitamento, la coltivazione dei rendimenti e la fornitura di liquidità, guadagnando al contempo premi e commissioni.

La metrica TVL comprende il valore cumulativo di tutte queste attività sulle varie piattaforme DeFi.

Inoltre, il TVL serve come misura comparativa per diverse blockchain e protocolli.

L’importanza del TVL nel panorama crypto

Il TVL svolge un ruolo fondamentale nel settore delle criptovalute, fornendo preziose indicazioni sull’adozione e il successo di vari protocolli DeFi.

Serve come indicatore del livello di fiducia che gli utenti ripongono in queste piattaforme e della loro disponibilità a bloccare gli asset, creando una solida base per un fiorente ecosistema DeFi.

Valori TVL elevati possono attrarre altri utenti, investitori e sviluppatori verso una particolare blockchain, portando a una maggiore liquidità, innovazione e sostenibilità.

Quando un protocollo DeFi dimostra di avere un TVL elevato, segnala che gli utenti trovano valore nelle offerte della piattaforma, aumentando la fiducia e attirando più capitale.

La presenza di un TVL significativo può anche incoraggiare nuovi progetti e sviluppatori a costruire sul protocollo, espandendo ulteriormente l’ecosistema.

Inoltre, il TVL funge da indicatore delle tendenze e del sentiment del mercato. Improvvisi picchi o cali del TVL possono indicare un cambiamento nel comportamento degli investitori, la volatilità del mercato o il lancio di nuovi protocolli.

Ad esempio, un’impennata improvvisa del TVL può indicare l’introduzione di un nuovo protocollo DeFi molto popolare o un aumento dell’interesse del mercato per una specifica classe di attività.

Al contrario, un calo significativo del TVL può indicare una perdita di fiducia in un protocollo o una più ampia correzione del mercato.

Queste fluttuazioni del TVL forniscono informazioni preziose per gli operatori e gli analisti, consentendo loro di identificare potenziali opportunità o rischi di investimento.

Monitorando le tendenze del TVL, gli operatori di mercato possono capire dove fluisce il capitale all’interno dell’ecosistema DeFi e prendere decisioni basate sui dati.

Inoltre, il TVL può aiutare a valutare le prestazioni dei diversi protocolli e a identificare le piattaforme che stanno guadagnando terreno e conquistando quote di mercato.

TVL in diverse blockchain nel 2023

Nel 2023, il panorama delle TVL nelle diverse blockchain rimarrà altamente dinamico e competitivo.

Mentre Ethereum ha tradizionalmente dominato lo spazio DeFi con la quota maggiore di TVL, altre blockchain stanno gradualmente recuperando terreno e offrendo caratteristiche uniche per attrarre utenti e sviluppatori.

Binance Smart Chain (BSC) è emersa come un forte concorrente nel regno della DeFi. Ha guadagnato popolarità grazie alle sue basse commissioni di transazione e alle rapide conferme, che la rendono un’alternativa interessante a Ethereum.

BSC ha avuto successo nell’adesione a diversi protocolli e progetti DeFi, con un conseguente aumento significativo del TVL.

La crescita di BSC può essere attribuita alla sua capacità di fornire un’esperienza senza soluzione di continuità per utenti e sviluppatori, offrendo al contempo transazioni efficienti dal punto di vista dei costi.

Solana, Polygon e Avalanche

Solana, un’altra blockchain che ha guadagnato terreno, vanta una scalabilità e una velocità di transazione impressionanti.

La sua efficiente infrastruttura ha permesso la distribuzione senza soluzione di continuità dei protocolli DeFi, attirando un numero crescente di utenti e progetti. Di conseguenza, Solana ha registrato un notevole aumento del TVL, dimostrando la sua capacità di gestire elevati volumi di transazioni e di attrarre liquidità.

Anche Polygon, precedentemente nota come Matic Network, ha fatto passi da gigante nel panorama della DeFi.

Posizionata come soluzione di scaling Layer 2 per Ethereum, Polygon offre transazioni più veloci e meno costose mantenendo la compatibilità con l’ecosistema di Ethereum.



Il suo approccio ha attirato l’attenzione di utenti e sviluppatori, portando all’integrazione di vari protocolli DeFi e a un aumento delle TVL.

Lo stesso per Avalanche, con la sua attenzione alla decentralizzazione e all’elevato throughput, sta guadagnando terreno. La sua solida infrastruttura e il suo ecosistema favorevole agli sviluppatori hanno contribuito alla crescita del suo ecosistema DeFi.



La capacità di Avalanche di elaborare transazioni a un ritmo rapido e di offrire commissioni basse ha attirato utenti e progetti che cercano alternative ad altre blockchain.

Gli sforzi di queste blockchain per espandere i loro ecosistemi DeFi e attirare un numero consistente di TVL hanno creato un panorama più competitivo.

Sebbene Ethereum rimanga una forza dominante, queste blockchain alternative hanno dimostrato di poter fornire opzioni valide per utenti e sviluppatori, offrendo scalabilità, economicità e innovazione.

Di conseguenza, la distribuzione di TVL tra le diverse blockchain continua a evolversi, offrendo agli utenti più scelte e promuovendo una sana concorrenza all’interno dello spazio DeFi.

Conclusioni

Il TVL è un parametro cruciale per valutare la salute e la crescita del mercato della DeFi.

Poiché il settore delle criptovalute continua a evolversi, il TVL offre preziose indicazioni sulle tendenze del mercato, sul sentiment e sul successo delle varie piattaforme blockchain.

Ethereum rimane dominante in termini di TVL, ma altre blockchain come Binance Smart Chain, Solana, Polygon e Avalanche stanno guadagnando terreno.

L’ecosistema DeFi di Cardano ha dimostrato un enorme potenziale, stabilendo nuovi record in termini di TVL grazie alla sua solida infrastruttura e alle sue caratteristiche innovative.

Ciò esemplifica la continua crescita e diversificazione dello spazio delle criptovalute, offrendo a utenti e investitori più opzioni e opportunità.