Il direttore di Bitcoin Mining Analytics si candiderà per la Camera dei Rappresentanti in Texas

Steven Kinard, direttore di Bitcoin Mining Analytics presso il Texas Blockchain Council, un importante gruppo di difesa delle crypto, ha recentemente fatto un annuncio entusiasmante: si candida per un seggio alla Camera dei Rappresentanti del Texas.

Con una vasta esperienza nel settore delle criptovalute, Kinard intende portare la sua esperienza e la sua passione per la tecnologia blockchain nell’arena politica.

Il direttore del Bitcoin Mining analytics entra in politica e si candiderà per il Texas

In una dichiarazione rilasciata l’11 luglio, Kinard ha rivelato la sua intenzione di cercare la nomination del Partito Repubblicano per il distretto 70 della Camera del Texas, che rappresenta l’area di Dallas-Fort Worth. In caso di elezione, il suo mandato sarà di due anni a partire dal 2025.

Kinard è parte integrante del Texas Blockchain Council dal marzo 2022, dopo aver lavorato in precedenza presso BOK Financial per circa tre anni.

Uno dei pilastri della campagna elettorale di Kinard è la sua critica ai tentativi della Federal Reserve di lanciare una moneta digitale della banca centrale (CBDC).

Questo sentimento è condiviso da altri legislatori repubblicani, tra cui il governatore della Florida e candidato alle presidenziali del 2024 Ron DeSantis. Il sito web della campagna elettorale di Kinard evidenzia il suo impegno a “resistere e fermare qualsiasi ricerca” sui CBDC.

La sua posizione riflette le preoccupazioni per i potenziali rischi associati alle valute digitali centralizzate e il desiderio di proteggere la natura decentralizzata delle criptovalute.

Il Texas è lo stato USA più coinvolto nel mining delle crypto

Il Texas, e in particolare la capitale Austin, è stato un focolaio di attività di mining di criptovalute, attirando minatori da tutto il mondo. L’ambiente favorevole alle criptovalute è ulteriormente migliorato dopo l’esodo dei minatori dalla Cina.

Mentre un disegno di legge volto a limitare gli incentivi per i minatori di criptovalute è passato al Senato dello Stato del Texas in aprile, il governo ha anche dimostrato di sostenere l’industria delle criptovalute votando a favore dell’aggiunta delle criptovalute alla Carta dei diritti dello Stato.

Il governatore Greg Abbott si è persino definito un sostenitore della proposta di legge sulle crypto.

Con l’avvicinarsi delle primarie degli Stati Uniti del 2024, la questione delle criptovalute e della blockchain sta acquistando importanza tra gli elettori.

Anche il CEO Coinbase è a favore dell’elezione di candidati favorevoli al settore

Brian Armstrong, CEO di Coinbase, ha esortato gli utenti di criptovalute a eleggere candidati favorevoli alle criptovalute in tutti i 435 distretti congressuali statunitensi, sottolineando l’importanza di avere legislatori che comprendano e sostengano il settore degli asset digitali.

Con la presentazione di proposte di legge per la regolamentazione degli asset digitali, avere rappresentanti competenti e favorevoli alle criptovalute diventa fondamentale.

La candidatura di Steven Kinard alla Camera dei Rappresentanti del Texas si allinea a questa crescente tendenza degli appassionati di criptovalute a cercare posizioni politiche per difendere gli interessi del settore.

Sfruttando la sua esperienza nell’analisi del mining di Bitcoin e il suo coinvolgimento nel Texas Blockchain Council, Kinard intende essere un forte sostenitore della tecnologia blockchain e delle criptovalute nell’arena politica.

In caso di successo, la sua elezione potrebbe avere un impatto significativo sulla definizione della legislazione e delle politiche relative all’industria delle criptovalute in Texas.

Le prossime primarie saranno senza dubbio un momento importante per i sostenitori delle criptovalute, che potranno schierarsi a favore di candidati in grado di comprendere il potenziale della tecnologia blockchain e delle criptovalute.

L’esito di queste elezioni avrà un ruolo cruciale nel definire il panorama normativo del settore degli asset digitali negli Stati Uniti.

In conclusione, la decisione di Steven Kinard di candidarsi alla Camera dei Rappresentanti del Texas come candidato pro-crypto evidenzia la crescente importanza della tecnologia blockchain e delle criptovalute nella sfera politica.

Con il suo background nell’analisi del mining di Bitcoin e l’affiliazione al Texas Blockchain Council, Kinard porta in dote un’esperienza preziosa.

Con l’avvicinarsi delle primarie del 2024, la comunità delle criptovalute avrà l’opportunità di sostenere i candidati in grado di difendere i loro interessi e di definire una legislazione che promuova l’innovazione e la crescita nello spazio degli asset digitali.