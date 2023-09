Nel mondo dei giochi, alcuni sviluppatori si distinguono non solo per la loro abilità tecnologica, ma anche per le storie che intrecciano e le esperienze che creano. Grease Monkey Games, filiale australiana di Animoca Brands, è una di queste gemme del settore.

Fondata nel 2013, l’azienda vanta oggi un team di oltre 60 persone di talento, tutte guidate da una visione unica: creare giochi visivamente straordinari che colmino il divario tra il mondo digitale e quello fisico degli sport motoristici.

Sotto l’abile guida del CEO Arran Potter, nel 2014 lo studio è passato alla creazione di giochi con IP originali dopo una carriera di successo nel settore cinematografico e dei VFX.

Da allora il loro percorso è stato a dir poco straordinario, con oltre 45 milioni di download in tutto il mondo. Tra le loro creazioni stellari ci sono Torque Burnout e Torque Drift 1, che hanno ottenuto complessivamente oltre 45 milioni di download.

La loro ultima rivoluzionaria creazione, Torque Drift 2, è pronta a ridefinire il panorama dei giochi. Non si tratta solo di un gioco di corse, ma di un capolavoro basato sulla blockchain che promette un’esperienza di drifting autentica e senza precedenti, con integrazioni digitali mai viste prima.

Aspettative epiche: Un’esperienza di drifting all’interno del lancio del gioco!

Il conto alla rovescia è iniziato! Dopo molte conversazioni con l’appassionato team di TD2 e dopo aver constatato la loro incessante dedizione, siamo entusiasti di annunciare che Torque Drift 2 si sta preparando per il suo grande debutto sull’Epic Games Store. Chi ha aspettato con impazienza può ora gioire perché il coinvolgente mondo del drifting sta per aprire le sue porte. Cosa possiamo aspettarci una volta che TD2 sarà lanciato su Epic Games?

Creare un’eredità

Costruito insieme alla community delle auto, questo gioco non si limita alla programmazione e alla grafica. È un tentativo sincero di rispecchiare il mondo vivace e variegato della cultura automobilistica e del drifting. La versione in accesso anticipato è solo un’anticipazione, che getta le basi per le spettacolari esperienze che attendono i giocatori.

Viaggio nel tempo

Torque Drift 2 è ambientato in una città giapponese fittizia e offre ai giocatori un viaggio nostalgico alle radici del drifting. Strade al neon, colline panoramiche e l’anima stessa della scena del drifting attendono gli appassionati. E mentre il cuore del gioco batte in Giappone, i giocatori si avventureranno anche in arene di drifting professionali in tutte le località di gara statunitensi di Formula Drift, come Long Beach, Road Atlanta, Irwindale Speedway e molto altro ancora!

Due regni di gara

Street : Immaginate il fascino delle notti giapponesi, dove i drifter si riuniscono per mostrare le loro auto o per impegnarsi in emozionanti sfide di drift. Qui non si tratta solo di potenza dell’auto, ma di maestria e precisione.

: Immaginate il fascino delle notti giapponesi, dove i drifter si riuniscono per mostrare le loro auto o per impegnarsi in emozionanti sfide di drift. Qui non si tratta solo di potenza dell’auto, ma di maestria e precisione. Pro: Qui nascono le leggende. Sotto le luci della ribalta e in mezzo a una folla festante, i drifter si sfidano in tornei strutturati, valutando le loro abilità in base a vari parametri, dalla velocità allo stile.

Tuffarsi nella diversità

La città del gioco, situata nell’Honshu centro-meridionale, fonde magnificamente le vecchie e le nuove generazioni del drifting. I giocatori si muoveranno su terreni diversi, dai vivaci porti alle serene piste di collina. Questa città, con la sua cultura del drift in continua evoluzione, invita i giocatori a incidere la loro eredità.

Un gioco innovativo

Colleziona: Con l’introduzione di oggetti digitali collezionabili, i giocatori possono davvero possedere il loro gioco, personalizzando e persino monetizzando le risorse digitali.

Personalizza: Torque Drift 2 alza la posta in gioco con opzioni di personalizzazione senza precedenti, con ogni risultato immortalato grazie alla tecnologia blockchain.

Crea: Il gioco consente ai giocatori di creare contenuti unici, sia attraverso gli strumenti del gioco che attraverso piattaforme esterne.

Connetti: Torque Drift 2 si basa sulla community tanto quanto sulle auto, favorendo le connessioni attraverso un sistema di comunicazione avanzato.

Competi: Dalle battaglie 1v1 alle grandi mostre di auto, il gioco promette un’intensa competizione.

Ruoli:

Tuner/Meccanico: esperti nella creazione di assetti specializzati per specifiche esigenze di guida.

Artista: Progettisti di verniciature, decalcomanie e marchi distintivi della squadra.

Organizzatore di eventi: Organizzatori di grandi tornei e di incontri intimi tra equipaggi.

Proprietari di crew: pilastri che creano comunità di drifting e cameratismo affiatate.

Piloti: Stelle della pista con eredità incise sulle loro auto e parti sulla blockchain.

Il presente e il futuro

Ad oggi, una pletora di funzionalità attende i giocatori: un garage per la personalizzazione, una cabina per le foto e una miriade di auto e parti. Ma questo è solo l’inizio. La roadmap promette funzionalità come sfide multiplayer, battaglie di drift e molto altro ancora.

In conclusione, Torque Drift 2 non è solo un gioco. È un’odissea, un’immersione profonda nel mondo delle auto e della cultura del drifting. In vista del suo lancio su Epic Games Store, il mondo è pronto a vivere un’esperienza di drifting senza precedenti. Pronti, partenza, drifting!