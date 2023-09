Il 25 ottobre 2021, la Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha formalmente introdotto la eNaira come valuta digitale della Banca Centrale (CBDC). La Banca Centrale ha creato l’eNaira come valuta digitale della Banca Centrale (CBDC) che ha corso legale. Inoltre, è supportata dalla completa sovranità della Nigeria. L’eNaira è stata la seconda CBDC ad essere completamente aperta al pubblico dopo quella delle Bahamas. Come il Bitcoin o l’Ethereum, le persone detengono l’eNaira in portafogli digitali. È utilizzabile nelle transazioni finanziarie e trasferibile digitalmente. Meglio ancora, l’invio di eNaira a chiunque nel mondo è essenzialmente gratuito.

Ci si aspetta fiducia nell’eNaira, dato che è stata rilasciata dalla CBN.

Tuttavia, l’eNaira sta vivendo una lotta di popolarità in Nigeria. Tuttavia la CBN è responsabile della regolamentazione del mercato forex e del mercato finanziario in generale. Tuttavia, attualmente non esistono broker autorizzati dalla CBN o dalla SEC nigeriana. In questo articolo esploreremo il motivo per cui l’eNaira, sostenuta dal governo, sta affrontando una battaglia di popolarità in Nigeria.

L’adozione di eNaira

Secondo Bloomberg, meno di 1,15 milioni di nigeriani hanno utilizzato l’eNaira a ottobre 2022. Questo rappresenta circa lo 0,5% della popolazione nazionale. La Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha dichiarato ai giornalisti che sono state effettuate solo 1,4 milioni di transazioni sull’intera piattaforma dal suo lancio. Si tratta di una cifra molto bassa rispetto ad altri sistemi di pagamento con denaro mobile.

A gennaio 2022, l’applicazione eNaira ha registrato 694.000 download da 160 Paesi diversi. Inoltre, ha registrato più di 35.000 transazioni, come riportato da Aljazeera. Secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI), circa il 98,5% dei portafogli eNaira scaricati dopo il lancio della valuta digitale sono stati abbandonati. I dati del FMI indicano anche che solo l’1,5% dei portafogli scaricati ha completato le transazioni settimanali di eNaira. In termini di feedback dei clienti, il software eNaira Speed Wallet ha una valutazione di 2,9 sul Play Store di Android e di 2,2 sull’App Store di iOS. Sia online che nella vita reale, sembra che ci siano molte più lamentele che complimenti. Da quello che abbiamo potuto capire, l’eNaira, sostenuta dal governo, sta lottando con la popolarità a causa delle sfide di cui sotto.

Accesso a Internet

Una delle barriere all’adozione dell’eNaira è stata la limitatezza o la mancanza di accesso all’infrastruttura Internet, in particolare nelle regioni rurali. Secondo la Commissione Nigeriana per le Comunicazioni (NCC), 30 milioni di persone in Nigeria non dispongono ancora della connettività a Internet a partire dall’ottobre 2022. La Nigeria ha un tasso di penetrazione di Internet del 51%. Nonostante un tasso di penetrazione del 51%, ci sono circa 109 milioni di utenti di Internet. L’alta prevalenza di Internet mobile in Nigeria è un elemento distintivo dell’utilizzo di Internet. I dispositivi mobili rappresentano oltre l’84 percento del traffico internet in Nigeria. Le persone che desiderano utilizzare eNaira e non dispongono di una connettività Internet potrebbero essere limitate nell’utilizzo.

Fiducia nel Governo

Una sfida fondamentale che la CBN e l’eNaira devono affrontare è la mancanza di fiducia. Molti nigeriani hanno un’opinione sfavorevole della banca centrale e delle sue politiche. Questo può essere il risultato di azioni come il divieto delle criptovalute, la chiusura dei conti bancari collegati alle criptovalute, le manipolazioni del Forex e l’ultima riprogettazione della naira. Di conseguenza, le persone esitano ad avventurarsi nella eNaira perché temono perdite finanziarie. In particolare, coloro che sono stati danneggiati dal giro di vite sulle criptovalute hanno difficoltà a fidarsi della CBN. La costruzione della fiducia è essenziale per un’attività bancaria efficace, perché si basa sulla fiducia tra banche e risparmiatori. Purtroppo, l’adozione limitata dell’eNaira sottolinea le difficoltà di ottenere la fiducia generale.

Fattori tecnici

L’attuale design dell’eNaira rappresenta una sfida per i clienti. La Banca Centrale sarà in grado di vedere tutte le transazioni eNaira secondo la configurazione attuale. Purtroppo, i consumatori potrebbero percepire le funzioni antiriciclaggio incorporate nell’eNaira come una violazione della privacy. Questo perché il Governo è in grado di monitorare tutto il denaro delle persone e di sfruttare potenzialmente questa conoscenza per il controllo. Questo solleva un problema serio con l’eNaira, ossia la centralizzazione. Questo solleva preoccupazione tra i potenziali utenti. La maggior parte dei progetti delle blockchain e delle reti di criptovalute mira a restituire il potere alle persone attraverso l’apertura e la trasparenza. Al contrario, il progetto della eNaira sembra voler mantenere il maggior controllo possibile da parte del Governo.

Riflessioni finali

L’adozione dell’eNaira si sta rivelando difficile. Ciò richiede una revisione della sua proposta di valore e una considerazione del mercato della moneta mobile in Nigeria. Inoltre, è necessario ripristinare la fiducia delle persone nella CBN. È necessario instaurare un rapporto positivo con il pubblico per conquistare la fiducia delle persone. Inoltre, è necessario un partenariato pubblico-privato ben pianificato. Questo garantirebbe la sicurezza e l’efficacia delle transazioni di moneta elettronica/moneta mobile.

Il contributo del settore bancario privato all’inclusione finanziaria potrebbe risentire del modo in cui la CBN controllerà l’eNaira. Chiaramente, la CBN deve lavorare ancora per promuovere l’adozione dell’eNaira. In caso di successo, potrebbe facilmente integrarla nell’attuale sistema di pagamento mobile. A tal fine, potrebbe fungere da riserva di valore più sicura per gli utenti di moneta mobile, attraverso un portafoglio mobile CBDC integrato. Inoltre, potrebbe funzionare come strumento ponte per facilitare l’interoperabilità tra gli operatori di moneta mobile. Questo è preferibile a un modello in cui l’eNaira espande i propri punti di contatto al dettaglio al di fuori delle banche. Ciò significherebbe che la banca centrale sostituisce il settore privato nell’economia.