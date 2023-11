Oroscopo crypto dal 20 al 26 novembre

Ascolta qui download

Nuova settimana e nuovo oroscopo crypto dedicato alla settimana che va dal 20 al 26 novembre.

Questa settimana sarà caratterizzata da due transiti:

il Sole entra in Sagittario mercoledì 22/11;

Marte entra in Sagittario venerdì 24/11.

È da diversi mesi che dedichiamo spazio all’oroscopo crypto scritto da Stefania Stimolo, esperta di astrologia e blockchain. Si tratta di una rubrica settimanale con l’oroscopo di ogni segno zodiacale disponibile ogni domenica solo su The Cryptonomist.

Nel nostro slogan di “Raccontiamo il Futuro”, abbiamo voluto approfondire l’argomento, scherzosamente parlando, con questa rubrica di intrattenimento.

L’oroscopo crypto

Lo chiamiamo oroscopo crypto per il semplice fatto che viene usata una terminologia di settore.

Parole come NFT, metaverso e Over-The-Counter per descrivere delle azioni e scenari, ma anche terminologia di trading come bullish, bull run, bear market o dump per identificare l’umore di ogni segno zodiacale durante i giorni della settimana.

Ovviamente non può mancare il celebre to-the-moon per indicare il mood di quel segno!

In generale, potresti vivere un periodo da “hard-fork”, inteso come “spaccatura interiore”, o passare il tuo lightning torch al segno zodiacale successivo, inteso che il Sole sta passando al prossimo segno.

Oppure, semplicemente, hai bisogno di riflettere su alcune situazioni che vanno in “verify”, cioè quando il pianeta si trova in dissonanza rispetto al segno zodiacale. Non solo, ad ogni nuovo cambio di guardia del Sole attraverso le costellazioni dello zodiaco, la roadmap di ogni segno toccherà un nuovo step.

Ovviamente non vengono dati consigli di investimento, anzi, si tratta di puro intrattenimento, proprio come qualsiasi altro oroscopo. C’è da dire che sono molti i principianti di settore che hanno compreso la terminologia specifica crypto anche grazie all’oroscopo su The Cryptonomist.

“Don’t Trust, Verify”

L’astrologia non è una scienza esatta, ma vuole a suo modo prevedere il futuro. E allora perché non associare la tipica frase della blockchain “Don’t Trust, Verify” anche qui.

E infatti, quello che l’autrice vuole proporre è una sua interpretazione dei transiti planetari che avvengono durante la settimana, descrivendo la reazione di ogni segno zodiacale, seguendo la “logica” dell’astrologia tradizionale.

Per chi fosse amante di astrologia, potrebbe rimanere aggiornato anche solo ai transiti che vengono comunicati settimanalmente che, in qualche modo, ci influenzano. Un Mercurio Retrogrado, piuttosto che i giorni di Luna Piena.

Altri, invece, potrebbero accedere alla pagina dedicata, che viene aggiornata proprio ogni domenica, e leggere l’oroscopo del proprio segno zodiacale, del proprio ascendente, o perché no, anche l’oroscopo di amici e cari.

E allora, a solo scopo di intrattenimento, non perdere tempo e clicca qui per leggere il tuo oroscopo di questa settimana!