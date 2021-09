Analisi dei prezzi di Bitcoin e Luna

Ascolta qui download

Bitcoin

L’azione dei prezzi di Bitcoin lunedì ha visto un minimo di 24 ore di 43,444 dollari con i trader a domandarsi se un fondo sia vicino o se un ulteriore ribasso debba ancora arrivare. L’azione dei prezzi di BTC è stata quasi interamente al ribasso da quando ha raggiunto un top locale di 52,9k dollari.

Da quando è stato raggiunto quel top locale, il più importante asset digitale del mondo ha subito una caduta ed è a -13,2% negli ultimi 7 giorni. Settembre è stato un mese storicamente difficile per l’azione dei prezzi del BTC, con uno slancio positivo che in genere si costruisce dopo la chiusura del mese per finire l’anno – pertanto i trader si stanno chiedendo se la storia si ripeterà ancora?

Il seguente grafico di AlanSantana sostiene che i tori potrebbero avere presto la loro occasione se mantengono alcuni livelli importanti.

Il grafico pone l’accento sull’importanza per BTC di mantenere la sua 200MA (media mobile) che corrisponde a $45,9k al momento della scrittura. Se bitcoin non riesce a tenere questo livello e chiude la settimana sotto la 200MA potrebbe significare prezzi più bassi prima di una inversione sostenuta verso l’alto.

Sotto la 200MA, la prossima resistenza di supporto per i tori è $43k e se questo non riesce a tenere, il grafico suggerisce che il prossimo livello è $38,5k.

L’evento di liquidazione che si è verificato una settimana fa oggi ha cancellato miliardi di dollari di posizioni lunghe con eccessiva leva finanziaria e ora gli operatori di mercato devono aspettare per vedere se un perno è imminente.

L’indice della paura e dell’avidità è a 30, ovvero -14 dalla misura di ieri di 44, ed entrambi i livelli sono nella zona “paura”.

Il range di prezzo di BTC a 24 ore è di $43.444-$46.874 e quello a 7 giorni è di $43.444-$52.774. Il range di prezzo di 52 settimane di Bitcoin è $10.255-$64.804.

Il prezzo medio di bitcoin negli ultimi 30 giorni è di 47.764 dollari. BTC è +339.1% negli ultimi 12 mesi contro il dollaro americano.

BTC [-2.41%] ha chiuso la candela giornaliera di lunedì con un valore di 44.960 dollari e in cifre rosse per la giornata.

Analisi di Luna

Terra è su un percorso impressionante nell’ultimo mese, ma come abbiamo visto recentemente con un’altra alt-coin, Solana, tutte le mosse verticali alla fine finiscono.

Quindi, c’è ancora spazio al rialzo per Terra prima che si verifichi una correzione dei prezzi?

Il grafico qui sotto da MarsSignals mostra Luna che si trova nel mezzo di un nuovo range. Ci dovrebbe essere un supporto abbastanza decente al livello di $32 sul grafico a 4 ore, quel livello è stato rispettato fino ai primi di agosto.

Gli operatori noteranno che la linea di tendenza è stata rotta brevemente, ma potrebbe essere etichettata come una truffa al ribasso prima che l’asset riguadagni la linea di tendenza e poi faccia un bel movimento verticale prima di un altro nuovo massimo storico.

Se i tori possono rompere l’attuale struttura di nuovo verso l’alto, i $50 potrebbero non essere lontani. Al contrario, se gli orsi riescono a rompere 32$ al ribasso potrebbero essere in grado di spingere il prezzo al livello medio di 20$.

Negli ultimi 90 giorni Terra è +472.7% contro il dollaro americano, +408.7% contro BTC, e +339.4% contro ETH per la stessa durata.

L’intervallo di prezzo di 24 ore di Luna è di $33.62-$39.62 e l’intervallo di prezzo di 7 giorni è di $25.85-$44.47. Il range di prezzo di 52 settimane di Luna è $4.08-$44.47.

Il prezzo medio di Luna negli ultimi 30 giorni è di 30,35 dollari. Terra vanta una capitalizzazione di mercato di 15,1 miliardi di dollari ed è il progetto #11 classificato per market cap.

Luna [-5.22%] ha chiuso la candela giornaliera di lunedì a 37.21 dollari e in rosso. Anche Terra ha chiuso la candela settimanale di domenica in rosso.