Charlie Lee festeggia i 10 anni di Litecoin esprimendo il suo entusiasmo e stupore su Twitter.

Siamo arrivati al primo decennio per una delle crypto più storiche Litecoin, nata con l’idea di seguire la regina delle crypto Bitcoin (BTC), definendosi infatti per molti anni come “l’argento digitale per l’oro digitale di Bitcoin”.

Ecco il tweet condiviso dal creatore di LTC, Charlie Lee, in cui specifica l’ora esatta di nascita della sua crypto ed esprime la sua felicità di far parte dell’intero ecosistema.

The blockchain for all intents and purposes is alive. I cannot shut it down and I know Litecoin will outlive me. These 10 years have been a wild ride. Here's to 10 more. 🥂

It's amazing what Satoshi Nakamoto has created. I am privileged to have played a tiny part in all of this. pic.twitter.com/1Zks4QzZbU

— Charlie Lee (@SatoshiLite) October 12, 2021