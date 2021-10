Disney lancia la linea dei suoi collezionabili NFT

Ascolta qui download

Lo storico marchio della Disney sta collaborando insieme con VeVe Marketplace per poter creare la nuova collezione di Non Fungible Token (NFT), chiamata per l’esclusività dell’occasione “Golden Moments”.

I momenti celebri diventano non-fungible token

In occasione della giornata annuale dedicata all’azienda conosciuta in tutto il mondo, il Disney+Day, che si terrà il 12 novembre, verranno presentati i collezionabili.

I fan potranno così avere l’occasione di aggiudicarsi gli NFT che racconteranno le storie e i momenti più importanti e noti del mondo Disney.

Non solo storie uniche e originali della Disney ma anche tutti gli altri personaggi nati dalle produzioni della Pixar, Marvel, Star Wars.

Tutti questi saranno disponibili per la vendita sul Marketplace VeVe NFT, dimensione creata proprio per incentivare la vendita dei collezionabili digitali.

Già in precedenza VeVe aveva collaborato con la Disney-Unit Marvel per dare il via al lancio di una collezione digitale di fumetti storici.

Golden Moments, la collezione di NFT della Disney

I Golden Moments NFT che la Disney lancerà il 12 di novembre saranno delle statue dorate che rappresenteranno i momenti più conosciuti delle storie trattate dal marchio conosciuto in tutto il mondo.

Lo stesso giorno la collezione verrà affiancata anche da un Ultra Raro digitale da collezione, di cui ancora i responsabili del progetto non hanno voluto parlare. Questa sarà un’attesa tutta particolare per i milioni di fan.

Chi riuscirà ad aggiudicarsi uno dei particolari Golden Moments avrà anche diritto ad un abbonamento gratuito di tre mesi a Disney+.

Tutti quelli che invece decideranno di acquistare il collezionabile Ultra Rare avranno invece la possibilità di diventare abbonati esclusivi per un anno intero.

Marvel e DC Comics nel mondo NFT

Quella di VeVe è stata così una mossa davvero strategica. Già all’inizio del 2021 la Marvel aveva stretto contatti con il marketplace per una nota collaborazione.

La linea dedicata al supporto assicurato dei sostenitori e amanti del mondo dei fumetti e dell’animazione, trova ora un riscontro planetario nell’evento Disney.

Il 5 ottobre scorso era stata la volta di DC Comics che aveva lanciato una linea tutta speciale di collezionabili digitali proprio durante l’evento DC FanDome. La collezione, lanciata insieme con Palm NFT Studios ha riscosso molto successo. Riguardava una serie di copertine digitali di fumetti rari. I personaggi all’interno della sfera dei collezionabili erano Batman, Superman, Wonder Woman.