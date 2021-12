Ascolta qui download

COMUNICATO STAMPA

MX, il token nativo di MEXC, è salito in popolarità di recente quando MEXC ha detto che sta per lanciare le sue iniziative MX 2.0; la notizia ha causato ampie discussioni nelle comunità di criptovalute. Negli ultimi anni, il prezzo del token di MX ha raggiunto massimi non convenzionali sul grafico. In questo articolo, cerchiamo di capire cosa rende MX una buona scelta per gli investitori di criptovalute.

Il token MX è un buon investimento?

Investire nell’infrastruttura dell’ecosistema blockchain è sempre una mossa intelligente. In un certo senso, gli scambi e le piattaforme di trading saranno sempre importanti e fondamentali nel business, e sia i fornitori centralizzati che quelli decentralizzati sono indispensabili, poiché un numero crescente di nuovi arrivati è pronto a far parte del mondo delle criptovalute.

La gente ha notato il significativo effetto ricchezza creato da popolari token nativi di scambio, come BNB e CRO. Il fatto è che ci sono altre centinaia di token di scambio, con una capitalizzazione di mercato totale di 173 miliardi di dollari oggi.

MX token è salito a un picco di 3,7 USDT/token recentemente, un grande aumento dal suo lancio nel 2018 a un prezzo di 0,0092USDT. Il token è aumentato di oltre il 1500% dall’inizio del 2021. L’aumento più alto di MX ha raggiunto oltre il 2000% all’inizio del periodo.

Le statistiche mostrano che più di 200.000 possessori di MX hanno guadagnato oltre 70 milioni di dollari dal 2020. Il rendimento del token MX per i primi investitori ha superato un aumento di 400 volte. MX token è ovviamente un grande successo sul mercato.

C’è molto da apprezzare su MX

Il MX Token è stato introdotto per la prima volta nel 2018 con una fornitura totale di 1 miliardo come token nativo dell’exchange che consente agli utenti di pagare le commissioni di trading a un tasso scontato sulla piattaforma. L’aumento dell’interesse per il trading di criptovalute sta portando maggiori entrate dalle commissioni di trading.

Gli utenti di MEXC utilizzano i token MX per le commissioni di trading e di transazione scontate e per partecipare al Launchpad di MEXC, Kickstarter, M-day, MX-DeFi, Voting e altro ancora. Lo scambio ha fornito servizi di qualità in un mercato volatile per tre anni di fila.

Pertanto, il prezzo dei token MX negli ultimi anni ha riflesso il boom dell’attività di trading sulla piattaforma. Oggi, lo scambio ha più di 7 milioni di utenti a livello globale, con oltre 2 miliardi di dollari di volume di scambio medio giornaliero. Molti utenti lo chiamano “The Next Binance” a causa della sua caratteristica “velocità MEXC” e “servizio MEXC”.

Un altro punto è che MEXC ha una forte cultura della comunità. Ci rendiamo tutti conto della situazione in cui l’attuale criptoverso deve ancora coesistere con la centralizzazione, soprattutto per gli exchange centralizzati.

MEXC sta cercando di cambiare la situazione e costruire la comunità MX in un modo più equo e democratico. Ogni possessore di token è altrettanto importante e dovrebbe avere voce in capitolo. È stato il caso quando MEXC ha sollevato il voto per la proposta MX 2.0 che è appena finito. Milioni di utenti hanno avuto la possibilità di prendere una posizione per il futuro della comunità, e l’hanno fatto davvero visto che il piano B ha vinto nella votazione, garantendo che le loro voci saranno ascoltate.

È ora di alzare il livello?

Proprio come tutti i suoi concorrenti, MEXC fa molti sforzi nella costruzione dell’ecosistema. A ottobre, il progetto MEXC Pioneer è stato lanciato per coinvolgere e sostenere gli innovatori e gli imprenditori di alto livello.

Un fondo di crescita di 100 milioni di dollari si apre alla tecnologia blockchain e ai progetti infrastrutturali, in particolare quelli incentrati su infrastrutture cross-chain, NFT, DAO, giochi e sistemi finanziari decentralizzati.

La piattaforma ha anche collaborato con il gigante del trading di derivati Bybit e ha introdotto nuovi progetti insieme sul Launchpad congiunto in modo che questa unione possa collegare oltre 10 milioni di utenti. Inoltre, MX token sarà quotato su Bybit a fine dicembre.

“Non stiamo solo cercando di accelerare l’adozione e l’innovazione nel settore, ma di migliorare la stabilità e la fiducia tra progetti, comunità e altri attori chiave del settore, aiutando le nostre comunità e i nostri partner a crescere e prosperare”.

ha detto Katherine Deng, fondatore di MEXC Pioneer e VP di MEXC Global, in una recente intervista.

Un nuovo massimo per il token MX nel prossimo periodo? Sappiamo che tutto questo sostegno a lungo termine può rendere MEXC più competitivo tra gli exchange, e le prestazioni di MX token rifletteranno sicuramente questa crescita.