SPONSORED POST*

Verso la fine del 2021, il prezzo di Bitcoin è sceso di nuovo sotto la soglia dei 50.000 dollari e ha raggiunto i 48.000 dollari invece del “previsto” rally natalizio. In ogni caso, rispetto allo scorso Natale, quando il prezzo di BTC era di circa 23.000 dollari, il tasso di crescita è ancora del 50%. Il mercato di BTC ci farà una “sorpresa” all’inizio del 2022?

Il 66% dei detentori di BTC stanno facendo soldi e i fondi dei grandi giocatori stanno entrando nel mercato di Bitcoin

Le statistiche del sito IntoTheBlock, che fornisce una visione ristretta e semplice di alcune delle metriche più rilevanti per Bitcoin, mostrano che negli ultimi 7 giorni, il 66% degli indirizzi che detengono BTC sono in profitto all’attuale prezzo di mercato. Il volume totale delle transazioni superiori a 100K$ raggiunge i 231,97 miliardi di dollari. E il totale degli afflussi degli exchange è di 9,68 miliardi di dollari, che è anche più di quello dei deflussi che è di 8,97 miliardi di dollari. In parole povere, un sacco di denaro si sta ancora muovendo verso il mercato BTC.

Il mercato BTC sta registrando enormi fluttuazioni

Durante le vacanze di Natale, in presenza di bassa liquidità, il mercato di BTC ha subito dei movimenti di prezzo volatili. Alcuni giorni fa, il rischio della domanda ha spinto BTC a 52.000$, ma poi è improvvisamente crollato di $4000 nei giorni scorsi. È questo tipo di grandi fluttuazioni che attrae più trader e rende anche più facile per i trader ottenere profitti.

Come si può fare un profitto del 1000% nel mercato volatile di BTC?

Quando si investe in Spot BTC, ci vogliono mesi o addirittura anni per ottenere grandi profitti, specialmente quando si dispone di poco capitale, e si può solo comprare e aspettare il rialzo per ottenere un profitto. Per esempio, supponiamo che acquistate 1 BTC al prezzo di 52.000$, quando crolla a 47.000$, il vostro patrimonio si è ridotto del 10,6%.

Quindi come fare il 1000% di ritorno sull’investimento in un periodo relativamente breve con pochi soldi?

Il trading di contratti perpetui BTC con leva 100x è uno strumento popolare che permette ai trader di trarre profitto dalle fluttuazioni del mercato. Permette agli investitori di aprire posizioni long o short sul prezzo di BTC, il che significa che sia la tendenza al rialzo che quella al ribasso possono essere redditizie. Con una leva 1:100, basta investire 1 BTC per aprire una posizione di 100 BTC.

Diamo un’occhiata a come ottenere maggiori guadagni con contratti perpetui di BTC con leva 100x.

Supponendo che usiate 1 BTC per aprire una posizione short di 100 BTC quando Bitcoin era scambiato a 52.000 dollari. Se il prezzo di BTC va come la vostra previsione e scende a 47.000$, il profitto potenziale sarà (52.000$ – 47.000$) * 100BTC/47.000$ *100% = 10.38BTC, rendendo il ROI 1038%.

Con solo 1 BTC investito, è possibile guadagnare 10 BTC con un ROI fino a 1000 in un giorno!

Exchange raccomandato

Bexplus è una piattaforma leader nel trading di crypto derivati che offre il trading di futures con leva 100x su varie coppie di trading: BTC, ETH, ADA, Doge, XRP, ecc. Bexplus non richiede KYC ed è popolare per oltre un milione di trader in tutto il mondo. Inoltre, è sicura poiché è accreditata da MSB (Money Services Business).

Wallet BTC con il 21% di interesse annualizzato

Bexplus presenta anche un portafoglio BTC fruttifero. Il wallet è un sistema di deposito offline altamente sicuro e crittografato con tecnologia multi-firma. Depositando BTC nel portafoglio, è possibile beneficiare fino al 21% di interesse annualizzato. Per esempio, se depositate 10 BTC, allora il vostro interesse mensile è (10*21%/365*30)=0.17BTC

Imparate a fare trading di Futures con 10 BTC gratis

Bexplus ha appositamente offerto un conto di simulazione di trading per ogni utente registrato. Al momento della registrazione, gli utenti riceveranno un conto di trading reale e un conto demo. E 10 BTC sono disponibili nel conto demo per fare pratica con il trading gratuitamente.

Trading su Android e iOS

L’interfaccia dell’applicazione mobile di Bexplus (Android e iOS) è abbastanza semplice e intuitiva, ma copre tutti gli strumenti necessari (grafici in tempo reale, una varietà di indicatori, avvisi di notizie ecc.). Inoltre, è possibile fare trading in qualsiasi momento e ovunque con esso.

Bonus di deposito del 100%

Depositando BTC nel conto Bexplus, potete guadagnare un bonus del 100% di BTC, che può essere utilizzato anche per scambiare contratti Futures. Più si deposita, più bonus si ottiene. Potete ottenere fino a 10 BTC!

Registrate un account su Bexplus ora per approfittare del bonus di BTC gratuito e della fortuna!

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né ha testato la piattaforma.