SPONSORED POST*

Per aiutare i trader a guadagnare più criptovalute, il principale exchange di crypto derivati Bexplus ha lanciato una promozione di bonus di deposito del 100% a tutti i trader. Se depositate 1 BTC, 2 BTC saranno accreditati sul vostro conto. Ogni utente può ottenere fino a 10 BTC per ogni deposito.

I trader ora possono depositare BTC, USDT, ETH, XRP, LTC e EOS e usufruire del trading con una leva 100x. Bexplus collabora anche con piattaforme di criptovalute di terze parti per l’acquisto, quindi se non avete crypto, non è un problema, Bexplus vi aiuterà a comprare rapidamente la criptovaluta di cui avete bisogno.

Bexplus ha listato ADA che è la terza criptovaluta più grande del mondo. Ha una grande volatilità, e naturalmente fornisce anche un sacco di opportunità di trading. Approfittando delle oscillazioni di prezzo e della leva finanziaria offerta dai broker, il trading può facilmente generare un ROI del 100% o addirittura del 1.000%. Naturalmente ci sono anche perdite doppie se si commettono errori.

Portafoglio BTC: fino al 21% di interesse annualizzato senza rischi

Se volete prendere una breve pausa dal trading, il portafoglio BTC di Bexplus può aiutarvi a generare profitti succosi senza correre alcun rischio. Con fino al 21% di interessi annualizzati, è senza dubbio uno dei tassi più redditizi del settore. Mentre la maggior parte delle piattaforme di prestito richiedono agli operatori di depositare almeno 1 BTC, su Bexplus gli operatori possono effettuare un deposito a partire da 0,05 BTC.

Perché scegliere Bexplus?

Bexplus è una piattaforma leader nel trading di crypto derivati e offre un trading di futures con leva 100x su una varietà di coppie di trading – BTC, ETH, ADA, Dogecoin, XRP, ecc. Su Bexplus sono disponibili un conto demo, un bonus del 100% e applicazioni mobili. Bexplus non richiede KYC ed è ritenuto affidabile da oltre 800k trader da più di 200 paesi/regioni. Bexplus è accreditato da MSB (Money Services Business)

Leva 100X & Come funziona il trading con leva 100X?

Supponiamo di usare 1 BTC per aprire un contratto long quando Bitcoin viene scambiato a $10.000. Tenete presente che con una leva 100x, 1 BTC può aprire un contratto del valore di 100 BTC.

Un giorno dopo, il prezzo del Bitcoin aumenta a $10,500. Il profitto sarà ($10,500 – $10,000) * 100 BTC/$10,500 *100% = 4.76 BTC, realizzando un ROI del 476%.

Ora, con il bonus del 100% di Bexplus, il nostro investimento iniziale sarebbe di 2 BTC, e il nostro profitto realizzato con questi 2 BTC sarà di 9,52 BTC, e il ROI risulterà raddoppiato al 952%.

Con la leva finanziaria, è importante essere vigili, poiché i ritorni possono essere eccezionali, ma le liquidazioni sono più facili se il prezzo si muove verso il basso.

Caratteristiche di Bexplus

Nessun requisito KYC, registrazione con verifica e-mail in pochi minuti.

Conto demo con 10 BTC per i trader per familiarizzare con il trading a leva.

Bonus del 100% per ogni deposito.

Portafoglio di interessi in BTC, fino al 21% APY.

App intuitiva e completa su Apple App Store e Google Play.

Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Cosa si può fare con il bonus di deposito su Bexplus?

Il bonus non è prelevabile, ma i trader possono usarlo come margine per aprire posizioni più grandi e prendere più profitto. Il profitto ottenuto con il bonus è prelevabile. Inoltre, con un margine più grande, le posizioni dei trader hanno meno probabilità di essere liquidate quando ci sono enormi oscillazioni di prezzo.

Potreste perdere l’opportunità di comprare Bitcoin a buon mercato, ma potete comunque fare dei bei profitti con la ripresa di Bitcoin. Se siete pronti ad accumulare più BTC.

Fate trading su Bexplus e otterrete grandi profitti! Registratevi ora!

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo e non ha testato la piattaforma.