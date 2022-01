Ascolta qui download

COMUNICATO STAMPA

11 gennaio, Sibiu, Romania e Braga, Portogallo – Elrond Network, i creatori della blockchain “internet-scale” che può scalare oltre 100.000 transazioni al secondo a costi trascurabili, ha annunciato l’acquisizione di Utrust, la soluzione di pagamento crypto leader nel mercato.

L’acquisizione di Utrust da parte di Elrond

Con l’acquisizione di Utrust, Elrond si propone di raggiungere due obiettivi:

Pagamenti: rendere i pagamenti più veloci, più economici e più sicuri utilizzando la tecnologia blockchain

Merchant Yield: trasformare i servizi di elaborazione dei pagamenti da un costo per i commercianti in un flusso di reddito.

Elrond ha sviluppato una tecnologia blockchain innovativa che è destinata a servire come spina dorsale per un nuovo sistema finanziario ad alta larghezza di banda, a bassa latenza e poco costoso che diventa accessibile a chiunque ovunque.

Con l’acquisizione di Utrust, la prima soluzione di pagamento crypto al mondo ad offrire transazioni istantanee, protezione dell’acquirente e regolamenti crypto-to-cash, Elrond insieme a Utrust intendono rivoluzionare l’e-commerce e i pagamenti.

L’obiettivo è quello di rendere i pagamenti completamente digitali in modo nativo utilizzando la blockchain per offrire insediamenti globali quasi istantanei e sicuri ad un costo banale, accessibili ai commercianti di tutto il mondo, e in secondo luogo, di portare potenti meccanismi DeFi in gioco per creare un cambiamento di paradigma attraverso i prodotti Merchant Yield.

“In condizioni ottimali, i pagamenti dovrebbero avvenire quasi istantaneamente, a livello globale, e ad un costo banale. Abilitare questo per i commercianti di tutto il mondo è il nostro obiettivo primario. Il secondo prodotto su cui lavoreremo insieme al nuovo membro della famiglia Elrond è Merchant Yield, una soluzione di elaborazione dei pagamenti DeFi-first che fornirà un rendimento per i commercianti, invece di richiedere loro di pagare una percentuale del valore della transazione. Le implicazioni sono difficili da sopravvalutare”.

ha detto Beniamin Mincu, CEO di Elrond Network.

Una rivoluzione per i pagamenti

Per contestualizzare, in un mondo completamente digitale i processori di pagamento offrono ancora tempi di liquidazione lenti, e fanno pagare ai commercianti tra il 3% e l’11% di ogni transazione, un importo che è spesso la differenza tra la redditività e il fallimento per molte aziende in tutto il mondo.

Utilizzando la tecnologia blockchain allo stato dell’arte per rendere i pagamenti completamente e nativamente digitali, non solo aumentiamo le velocità di liquidazione e diminuiamo significativamente i costi associati alla ricezione di un pagamento, ma trasformandoli in un flusso di entrate scalabile, i commercianti di tutto il mondo saranno in grado di introdurre una parte maggiore del mercato multimiliardario delle criptovalute nel loro business e guadagnare su ogni transazione ricevuta, invece di pagare per essa.

“L’idea dei pagamenti che si trasformano da un costo in un flusso di entrate suonava folle per noi come lo è per chiunque ci pensi per la prima volta. Dopo averlo esplorato insieme a Elrond, non solo abbiamo capito che questo è possibile, ma anche che è il futuro inevitabile dei pagamenti. Così abbiamo deciso di unire le forze e accelerare l’implementazione dei pagamenti DeFi”,

ha detto Sanja Kon, CEO di Utrust.

Alimentato dalla tecnologia Elrond, Utrust entra in un nuovo capitolo di crescita. Uno con ramificazioni significative per l’internet commerce e i commercianti di tutto il mondo.

Informazioni su Elrond

Elrond è la blockchain “internet-scale”, progettata da zero per portare un miglioramento cumulativo di 1000 volte nel throughput e nella velocità di esecuzione. Per raggiungere questo obiettivo, Elrond introduce due innovazioni chiave: un nuovo meccanismo Adaptive State Sharding e un algoritmo Secure Proof of Stake (PoS), che consente una scalabilità lineare con un meccanismo di consenso veloce, efficiente e sicuro. Così, Elrond può elaborare fino a 15.000 transazioni al secondo (TPS), con una latenza di 6 secondi e costi trascurabili, cercando di diventare la spina dorsale di un’economia internet senza permessi, senza confini e accessibile a livello globale.

https://elrond.com

Informazioni su Utrust

Tecnologia di pagamento Web3. Il modo radicalmente migliore per pagare ed essere pagati a livello globale.

Utrust è la principale soluzione di pagamento in criptovaluta progettata per modernizzare l’industria finanziaria e dei pagamenti e risolvere i problemi dei metodi di pagamento tradizionali, consentendo transazioni immediate, protezione degli acquirenti e regolamenti istantanei per i commercianti.

https://utrust.com