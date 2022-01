Jack Dorsey vuole rivoluzionare il mining di Bitcoin

Ascolta qui download

Il co-fondatore di Twitter, Jack Dorsey, sta lanciando un nuovo progetto che di fatto vorrebbe rivoluzionare il mining di Bitcoin.

We’re officially building an open bitcoin mining system ✨ https://t.co/PaNc7gXS48 — jack⚡️ (@jack) January 13, 2022

Il coinvolgimento di Jack Dorsey nel mining di Bitcoin

Dorsey da qualche tempo a questa parte ha lasciato la direzione della società che gestisce il famoso social network, e si sta dedicando solo più alla sua altra società, Block.

Block è una società finanziaria, ex Square, e si occupa anche di transazioni in Bitcoin. Di fatto è molto probabile che Dorsey abbia lasciato Twitter per dedicarsi proprio a nuovi sviluppi su Bitcoin.

L’annuncio dato qualche giorno fa direttamente sul suo profilo Twitter personale riguarda un nuovo sistema per il mining di Bitcoin definito “aperto”.

Dorsey aveva già annunciato l’intenzione di sviluppare una cosa simile ad ottobre del 2021, quando Block si chiamava ancora Square.

Un mining open source

L’idea già allora era quella di creare un nuovo sistema per il mining di Bitcoin basato su nuove macchine create ad hoc e codici open source, tutto sviluppato in collaborazione con la community.

Fino ad oggi non era mai stato tentato nulla di simile su vasta scala. Infatti tutti i principali macchinari utilizzati per il mining professionale di Bitcoin ad oggi sono sviluppati da società private che non svelano tutto ciò che sarebbe necessario conoscere a riguardo.

Bitcoin è un protocollo decentralizzato, ma se il produttore della maggior parte delle macchine per il mining è una singola azienda privata che non rivela tutte le informazioni importanti riguardanti le proprie macchine, c’è il rischio che il sistema sia meno decentralizzato di quanto si creda.

Il progetto di Dorsey mira a sconvolgere questa situazione, creando macchine il cui funzionamento è trasparente, e comprensibile a chiunque, fin nei dettagli.

La notizia ha già fatto il giro del mondo, tanto che è stata rilanciata anche da Reuters e Bloomberg, e questo rivela quanto importante sia diventato il ruolo di Jack Dorsey all’interno dell’ecosistema Bitcoin, e quindi del panorama finanziario globale.

L’obiettivo di Block è quello di rendere il mining più distribuito ed efficiente possibile, anche per quanto riguarda l’acquisto e la configurazione delle macchine. Lo farà creando nuovi ASIC che tuttavia non si sa quando potranno essere realmente messi sul mercato.