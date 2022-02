Ieri MasterCard ha annunciato ufficialmente il lancio di un nuovo servizio di consulenza incentrato sui pagamenti, riguardante in particolare Open Banking, Open Data, Criptovalute e valute digitali, Ambiente, Social e Governance (ESG).

The business world is facing an influx of #innovation. To help businesses evolve we have expanded our preeminent #payments-focused consulting service with new practices dedicated to Open Banking, Open Data, Crypto & Digital Currencies, and Environment, Social & Governance (ESG).

— Mastercard News (@MastercardNews) February 15, 2022