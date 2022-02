L’ETF su Bitcoin diventa un problema politico in USA

Ieri in USA il deputato del Minnesota Tom Emmer ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale la risposta ricevuta dal presidente della SEC Gary Gensler in merito alla questione degli ETF su Bitcoin spot.

We received a response from SEC Chair Gensler to our 11/3/21 letter regarding BTC spot ETFs. This issue remains a priority for us and we will continue to oversee the SEC in its mission to maintain fair and orderly markets and facilitate capital formation. pic.twitter.com/WbgSDj7o0T

