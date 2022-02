NBA Top Shot: all’asta 30 NFT che includono All-Stars VIP Pass

Ascolta qui download

NBA Top Shot, nato dalla collaborazione tra la National Basketball Association (NBA) e Dapper Labs, ha annunciato di mettere all’asta 30 nuovi NFT che rappresentano ogni squadra NBA e che garantiscono a ciascun proprietario un VIP Pass per l’esperienza dei fan ai prossimi cinque NBA All-Stars.

Non solo, il colosso della musica, la Universal Music Group (UMG) sta lavorando con Curio per lanciare Non-Fungible Token delle etichette discografiche.

NBA Top Shot, all’asta 30 nuovi NFT con All-Stars VIP Pass

NBA Top Shot mette all’asta i nuovi 30 NFT con VIP Pass, che includono l’accesso per i fortunati futuri proprietari, ai prossimi 5 NBA All-Stars. Ecco l’annuncio su Twitter:

5⃣ years of #NBAAllStar VIP treatment

🎟️ Unprecedented access

“5 anni di trattamento VIP #NBAAllStar. Un accesso senza precedenti. Un innovativo 1-of-1 NFT, in collaborazione con la @NBA. E puoi vincerlo gratis.”

Secondo quanto riportato, oltre l’asta degli speciali 30 NFT All-Stars VIP Pass, ci sarebbe anche in palio un giveaway che permetterebbe ad un fan fortunato di potersi aggiudicare un ulteriore All-Star VIP Pass NFT che rappresenta proprio l’NBA.

Il giveaway è dedicato ai fan dell’NBA negli Stati Uniti e in Canada che possono partecipare al concorso gratuitamente con un account (nuovo o esistente) su NBA Top Shot.

Le possibilità di vincita vengono offerte durante determinate partite, in cui i fan vedranno un QR code esclusivo apparire durante la trasmissione che deve essere scansionato, in modo da garantire al fan l’accesso extra al giveaway. Il vincitore sarà selezionato martedì 8 marzo.

NBA Top Shot e i benefici per i proprietari dei nuovi NFT

La collezione che viaggia su Flow Blockchain ha anche elencato una serie di benefici che i futuri proprietari dei nuovi 30 NFT All-Stars VIP Pass avrebbero, inclusi nel loro unico Non-Fungible Token.

A partire dall’NBA All-Star 2023 a Salt Lake City, ogni proprietario dell’NFT All-Stars VIP Pass potrà accedere all’interno della pianificazione dell’All-Star tramite un pannello virtuale con NBA, partecipare all’itinerario All-Star personalizzato con supporto VIP, avere un invito esclusivo per un ricevimento NBA. Non solo, sono inclusi anche due biglietti per NBA All-Star Game e lo State Farm® All-Star Saturday Night, che include l’AT&T Slam Dunk Contest, l’MTN DEW® 3-Point Contest e la Taco Bell Skills Challenge.

E infine, il fan potrà ottenere un shootaround con una leggenda NBA sul campo dell’NBA All-Star, una borsa di merchandising VIP, compresa una maglia NBA All-Star e una foto sul campo dell’NBA All-Star Game.

Le 30 aste, alle quali possono partecipare tutti gli utenti di Top Shot, inizieranno mercoledì 23 febbraio alle 20.00 ET. Verrà lanciata un’asta NFT al giorno, con il lancio organizzato per divisioni NBA. Ogni asta rimarrà attiva per i fan che potranno fare offerte per sette giorni.

Universal Music Group (UMG) sviluppa la collezione NFT per i fan

Un’altra speciale notizia, questa volta per i fan della musica, la lancia la Universal Music Group (UMG) che afferma di star collaborando con l’azienda Blockchain di Curio per sviluppare collezioni NFT per i fan delle sue etichette discografiche e dei suoi artisti.

Secondo quanto riportato, il leader mondiale nell’intrattenimento basato sulla musica sembra abbia scelto Curio, la principale piattaforma di Non-Fungible Token (NFT) per i marchi di intrattenimento e gli artisti musicali come piattaforma globale dedicata per i futuri progetti NFT, con licenza ufficiale delle etichette discografiche, delle società operative e degli artisti in tutto il mondo di UMG.

A tal proposito Michael Nash, Executive Vice President, Digital Strategy di Universal Music Group ha detto:

“UMG e le nostre etichette sono concentrate sullo sviluppo di progetti NFT che coinvolgano e parlino autenticamente alle fanbase dei nostri artisti e al nuovo pubblico. Con Curio, le nostre etichette avranno una piattaforma sicura e dedicata per ospitare questi progetti premium e fornire nuove opportunità per i collezionisti e i fan di tutto il mondo di acquisire pezzi unici, ispirati ai loro artisti ed etichette preferite. UMG è concentrata sullo sviluppo di nuove opportunità in questo spazio che pongono i nostri artisti ed etichette in prima linea, lavorando per garantire che l’evoluzione di Web3 fornisca nuove ed eccitanti strade per la loro creatività”.

Il primo progetto di collaborazione con l’artista Calum Scott di Capitol Music Group sarà lanciato nella primavera del 2022.