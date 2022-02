Ukraine DAO: l’iniziativa di Pussy Riot, Trippy Labs e PleasrDao

Ukraine DAO è la nuova iniziativa di Pussy Riot, Trippy Labs e PleasrDao per raccogliere fondi tramite Ethereum NFT per sostenere l’Ucraina, dopo l’attacco della Russia.

Ukraine DAO: Pussy Riot, Trippy Labs e PleasrDao usano Ethereum NFT per raccolta fondi

Secondo quanto riportato, Pussy Riot, Trippy Labs, i membri di PleasrDAO si sono uniti nell’iniziativa Ukraine DAO, una nuova organizzazione autonoma decentralizzata, nata per aiutare i feriti dall’invasione del presidente russo Vladimir Putin in Ucraina.

welcome to @Ukraine_DAO.

our goal is to raise funds to donate to Ukranian civilian organizations who help those suffering from the war that Putin started in Ukraine.

we'll be buying an NFT of Ukrainian flag.

much support and love to Ukraine 🇺🇦💔@TrippyLabs @PleasrDAO pic.twitter.com/cxVS7OiP2K

— 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙💦 (@pussyrrriot) February 24, 2022