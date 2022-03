Gli NFT della guerra tra Russia e Ucraina

L’Ucraina vuole lanciare una nuova collezione di NFT dedicata alla guerra contro la Russia.

Lo ha rivelato al Guardian il viceministro della trasformazione digitale del Paese, Alex Bornyakov, secondo cui questa collezione sarà:

Qualche giorno fa lo stesso Bornyakov aveva rivelato su Twitter che gli asset crypto si sono già rivelati estremamente utili per facilitare i finanziamenti alle forze armate ucraine.

Crypto assets proved extremely helpful in facilitation of funding flows to the Amed Forces of Ukraine. Huge thanks to everyone who donated to the Crypto Fund of Ukraine.

Each and every helmet and vest bought via crypto donations is currently saving Ukrainian soilders' lives. pic.twitter.com/CghDmXEcJG

— Alex Bornyakov (@abornyakov) March 11, 2022