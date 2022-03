Ascolta qui download

Comunicato stampa

MIAMI, FL – BTC Inc, una compagnia multimediale di Bitcoin con sede a Nashville, TN, annuncia Bitcoin 2022, la seconda iterazione della più grande conferenza globale di Bitcoin in persona a Miami Beach, FL 6-9 aprile 2022.

Bitcoin 2022, l’evento

Bitcoin 2021 ha visto oltre 12.000 partecipanti arrivare a Miami e gli organizzatori prevedono che il numero crescerà fino a oltre 40.000 partecipanti in persona nel 2022. L’evento di quattro giorni sarà caratterizzato da un giorno di industria, due giorni di conferenza generale e culminerà nel festival musicale Sound Money Fest. Fondatori, dirigenti C-suite, esperti di Bitcoin e nuovi arrivati al Bitcoin si uniranno tutti a Miami in occasione di pannelli, discussioni, eventi di networking, spettacoli dal vivo, intrattenimento, giveaway e altro ancora. I biglietti per il Festival sono inclusi nei pass di ammissione generale a Bitcoin 2022, ma possono anche essere acquistati singolarmente attraverso BTC Media qui: https://b.tc/conference/passes

Sponsor e partecipanti dei media

BTC Media dà il benvenuto agli sponsor del 2022: Cash App, XBTO, Marathon Digital Holdings, Paxos, Checkout.com, Moonpay, Crypto.com, iTrust Capital, Bitdeer, Valkyrie, SoFi, sFox, WorldPlay, 21 Shares, Binance US, Greenidge Generation, Cleanspark, Ibex, BlockDaemon, Tax Bit, BitStop, Tradestation Crypto, Supply Bit, Distributed Ledger, Nexo, Socure e Wintermute tra gli altri.

I media presenti alla conferenza includono: CBS, Rolling Stone, Miami Herald, CNN, Fox Business, Politico, Forbes, HypeBeast, Benzinga, NPR, Yahoo!, CNBC, Bloomberg, Vice News, The New York Times, Reason e altri.

Bitcoin 2022 Industry Day e le altre conferenze

Bitcoin 2022 Industry Day il 6 aprile sarà il luogo in cui l’ecosistema Bitcoin converge con la finanza legacy, il fintech e le infrastrutture energetiche, compresi i canali di contenuto e i canali di networking mirati per la finanza istituzionale, il Bitcoin mining istituzionale e lo sviluppo tecnico Bitcoin. L’Industry Day ospiterà più di 6.000 leader dell’industria globale, 80 relatori, 4.000 aziende e una giornata di pitch che servirà da piattaforma per la prossima generazione di startup Bitcoin.

Le due giornate di conferenza generale, il 7 e l’8 aprile, ospiteranno relatori come il presidente di El Salvador Nayib Bukele, Michael Saylor, Andrew Yang, il dottor Jo Jorgenson, Jack Mallers e altri.

Sound Money Fest (SMF)

Il Sound Money Fest (SMF), il 9 aprile, sarà una celebrazione dell’adozione di Bitcoin e dell’iperbitcoinizzazione che riunirà la comunità internazionale attraverso la musica e la festa. Visto che Bitcoin è per tutti, anche Sound Money Fest non è limitato alla community Bitcoin. I Bitcoiner di tutto il mondo non rientrano in un unico stampo e nemmeno i loro gusti musicali. Come tale, l’SMF presenterà oltre 17 spettacoli diversi attraverso generi come il pop, l’hip-hop, il k-pop e la musica alternativa.

Il Sound Money Fest aggiunge la super star indonesiana Agnez Mo alla sua variegata scaletta di spettacoli musicali a Miami Beach, FL il 9 aprile. I pass per il Fest sono limitati ma ancora in vendita per $110. Questo non è un evento da perdere! Si tratta di un evento storico con esibizioni delle leggende Logic, Steve Aoki, CL, Deadmau5, Run the Jewels e altri. Tutte le età sono benvenute e il cibo sarà disponibile sul posto. Visitate soundmoneyfest.com per maggiori informazioni e per assicurarvi subito i biglietti!

Pubblicità ufficiale del Sound Money Festival

Headliner: Logic, DeadMau5, CL, Steve Aoki, Run the Jewels, San Holo Performing: Apashe, Asadi, K. Flay, MØ, Royal and the Serpent e altri!

I biglietti per il Sound Money Fest sono disponibili ora con i pass per il solo festival a partire da $99.00 USD. I pass per l’ammissione generale al Bitcoin 2022 sono disponibili e partono da $499.00 USD per l’intera conferenza e il festival.

“A Bitcoin 2021, abbiamo fischiato, abbiamo applaudito, abbiamo riso e abbiamo pianto”, ha detto il CEO di BTC Media e organizzatore di eventi David Bailey. “La conferenza ha attraversato tutte le emozioni, e il nostro pellegrinaggio del 2022 farà lo stesso. Questa conferenza catturerà l’attenzione del mondo. Mostriamo loro cosa significano davvero libertà, sovranità e prosperità. Prendete i vostri biglietti oggi, e ci vediamo a Miami”.

Gli organizzatori stanno anche offrendo biglietti gratuiti e sovvenzionati ai collaboratori di Bitcoin open-source e agli studenti. Maggiori dettagli in arrivo.

A proposito di BTC Media: BTC Media è una società multimediale di Bitcoin che lavora a livello globale dal cuore di Nashville, Tennessee, la città della musica americana. Qui, essendo in prima fila nell’industria fintech in rapida crescita, raccolgono e distribuiscono le informazioni, l’educazione e la ricerca sulla costruzione dei sistemi finanziari del futuro. I loro clienti spaziano dalle startup tecnologiche ai titani finanziari di Fortune 500. Come loro, sono guidati da una visione del denaro che si muove più velocemente, meno costoso e più convenientemente in tutto il mondo; di individui in tutto il mondo potenziati dalla libertà e dalla sicurezza finanziaria.

BTC Media tiene informato il mondo attraverso prodotti e servizi che includono Bitcoin Magazine, yBitcoin e The Distributed Ledger, le pubblicazioni sulla valuta digitale più lette del pianeta, insieme a informazioni e servizi educativi multimediali sulla tecnologia finanziaria. Ulteriori informazioni su BTC Media possono essere trovate qui: https://b.tc/