Bulova entra nel metaverso con D-CAVE

COMUNICATO STAMPA

Quando gli orologi elettronici e al quarzo hanno iniziato a crescere in popolarità durante la fine degli anni ’70 e ’80, Bulova ha risposto alla crescente domanda con una linea di orologi con display LCD digitale, e infine ha rilasciato lo schermo LED Computron. Con la sua cassa trapezoidale, anticonvenzionale e futuristica con display a LED sul lato, è nato uno degli orologi digitali più iconici di tutti i tempi. Ora è arrivato il momento che BULOVA Computron faccia il suo ingresso nel metaverso.

La partnership tra Bulova e D-CAVE per l’accesso al metaverso

Da qui la partnership di Bulova con D-CAVE e l’accesso al mercato del metaverso lifestyle per la nuova comunità digitale, con lo sviluppo di due nuovi orologi LED Computron, di cui una versione Special Edition per il metaverso sul Decentraland.

Il Computron è stato reinterpretato per D-CAVE evolvendo il suo design originale con l’aggiunta di concetti visivi ispirati al mondo del gaming, e sarà lanciato con un drop NFT giovedì 24 marzo ore 2PM EST – 7PM CET, approvato dai migliori giocatori del metaverso e presentato in uno spazio dedicato su Decentraland.

Sarà possibile avere accesso al “D-CAVE x Bulova Computron ‘Special’ edition” attraverso il drop dell’NFT che garantirà diverse altre utility, insieme ad una versione indossabile da utilizzare sull’avatar su Decentraland, insieme all’accesso a tutti i futuri drop NFT D-CAVE.

Jeffrey Cohen, Presidente di Citizen Watch America afferma:

“Per oltre 145 anni, Bulova si è dedicata all’innovazione e all’esplorazione di nuovi mondi. Attraverso la nostra partnership con D-CAVE e l’iconico Computron, Bulova si interfaccia con il metaverso e l’universo del gioco, permettendoci di raggiungere nuovi consumatori e opportunità“.

Stefano Rosso, Fondatore e CEO di D-CAVE, afferma:

“Siamo molto entusiasti di avere l’opportunità di lavorare su un elemento iconico come Computron di Bulova e reinterpretarlo in modo futuristico, collegando l’elemento fisico originale alla sua nuova versione virtuale. Il Metaverse non è una tendenza, è un nuovo modo di vivere. La nostra vita fisica è e sarà sempre più integrata con la nostra vita digitale. E come nella vita reale vogliamo esprimere chi siamo anche attraverso i marchi che amiamo, lo stesso accadrà nel metaverso“.

Il design D-CAVE X Bulova Computron ‘special’ Edition

I nuovi orologi Computron D-CAVE di Bulova sono l’accessorio ideale per giocatori e appassionati. Il design iconico è ispirato alla cultura del gaming e presenta un’elegante cassa in acciaio IP nero con accenti verdi luminosi su un cinturino in silicone nero con fibbia a 3 pezzi e un display LED verde con funzionalità di doppio fuso orario. Al prezzo di $450.

La versione “Special Edition” presenta un top espositivo in cristallo minerale che mette in mostra il circuito della tecnologia. Il design è rifinito con un dettaglio di fianco inciso acido ispirato alle torri del computer e presenta un elegante cassa in acciaio inossidabile IP nero e un bracciale abbinato con un display orario LED verde con funzionalità di doppio fuso orario. Sarà disponibile solo per i proprietari NFT.

Entrambi gli orologi sono presentati in una scatola personalizzata con elementi di design D-CAVE, con un codice QR che guiderà gli utenti nello spazio dedicato Bulova-D-CAVE su Decentraland.

Come partecipare al drop D-CAVE X Bulova Computron ‘special’ Edition

Giovedì 24 marzo ore 2PM EST – 7PM CET sarà possibile partecipare al mint sul sito ufficiale www.dcave.com

Un totale di 1.000 NFT D-CAVE x Bulova Computron saranno mintati: i primi 500 NFT saranno disponibili al prezzo di 0.5 ETH, esauriti questi, i restanti 500 NFT saranno venduti al prezzo di 0.75 ETH. Gli NFT saranno disponibili fino ad esaurimento dei pezzi totali.

Come richiedere la versione fisica D-CAVE X Bulova Computron ‘special’ Edition

La versione fisica dell’orologio “D-CAVE x Bulova Computron” può essere richiesta in qualsiasi momento dopo il lancio della vendita. Per ogni utente sarà fornito un link alla pagina di claim prima della giornata di vendita dove l’utente potrà verificare la proprietà del token e inserire l’indirizzo di spedizione. Gli utenti NON dovranno pagare la spedizione sull’orologio

Come ottenere il wearable airdrop per Decentraland

Dopo la vendita degli NFT, sarà fatto lo Snapshot di tutti gli indirizzi NFT titolari di “D-CAVE x Bulova Computron” dando avvio all’airdrop della versione indossabile dell’orologio nel metaverso su Decentraland.

About D-CAVE

D-CAVE è il luogo di comunità per gli esperti di cultura digitale, con l’obiettivo di diventare lo spazio lifestyle di riferimento per il nuovo pubblico Web 3.0, uno spazio solo digitale, un mercato consumer di indossabili digitali e fisici. D-CAVE fornisce anche servizi come agenzia, collegando il metaverso, il gioco, la moda e l’intrattenimento mondi.

Per ulteriori informazioni, visitare www.dcave.com.