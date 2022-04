Ascolta qui download

COMUNICATO STAMPA

Con il nuovo regolamento, i legislatori dell’Unione Europea hanno deciso ieri di supportare misure di salvaguardia più rigorose per i trasferimenti di Bitcoin e altre crypto, come ultimo segno della stretta che i regolatori stanno dando al settore delle criptovalute.

Due commissioni del Parlamento europeo hanno votato a stretto giro per richiedere non solo gli exchange, ma anche le “entità obbligate”, per ottenere, tenere e presentare informazioni su coloro che sono coinvolti nei trasferimenti. È ancora da capire chi sono le entità obbligate in caso di trasferimenti tra portafogli “unhosted” (non ospitati).

Nuovo regolamento crypto dall’UE

La legge suggerita aumenta le richieste di regolamentazione per i pagamenti crypto ed è in risposta alle raccomandazioni della Financial Action Task Force globale che stabilisce gli standard per combattere il riciclaggio di denaro.

Lone Fønss Schrøder, CEO della società svizzera di blockchain Concordium dice:

“La nuova proposta normativa richiede cambiamenti significativi nel modo in cui vengono effettuati gli attuali trasferimenti di criptovalute. Potrebbe essere una sfida enorme per le soluzioni crypto decentralizzate che ritengono l’anonimato come un valore fondamentale e sono impegnate nel peer-to-peer (P2P) e nell’autocustodia. Inoltre, molti progetti potrebbero essere trattenuti dalle loro community dal modificare le loro soluzioni”.

Lone Fønss Schrøder aggiunge:

“La regolamentazione delle criptovalute è un argomento caldo in tutti i governi del mondo da qualche tempo. Anche se la blockchain è per natura decentralizzata, con lo scambio P2P e l’autocustodia, è stato chiaro per noi di Concordium che la regolamentazione era inevitabile. Abbiamo anticipato questo fin dall’inizio, e abbiamo incorporato in modo unico un timbro di identità crypto nel livello di protocollo della nostra blockchain. Questo viene fatto senza compromettere il GDPR.”

Zero-knowledge-proofs (ZKP) permette alle parti di verificare le informazioni senza scambiare o memorizzare tali informazioni sulla catena, a parte le funzioni di hash. Concordium è già in grado di sollecitare e convalidare gli ZKP e attualmente stiamo costruendo questa capacità nei nostri portafogli. Se richiesto da un ordine del tribunale, i dati personali possono essere scoperti attraverso un processo legale da una rete indipendente di “revocatori di identità” rispetto ai “verificatori di identità”.

La soluzione è unica in quanto bilancia i requisiti della regolamentazione con la privacy individuale come richiesto dal GDPR.

Inoltre, Fønss Schrøder dice: “Concordium è per design e filosofia pronto a implementare soluzioni e processi necessari per rispettare i regolamenti delle applicazioni basate su blockchain – utilizzando tecniche sviluppate da ricercatori leader. Insieme alle nostre commissioni di transazione molto basse e stabili, all’alta velocità di transazione e alla finalizzazione senza possibilità di rollback, siamo in una posizione unica per offrire alle aziende lungimiranti, agli sviluppatori di applicazioni e ai commercianti di criptovalute una sicurezza, una privacy, una trasparenza e soprattutto una conformità normativa senza pari.”

Informazioni su Concordium

Concordium è una blockchain pubblica permissionless e basata sulla scienza, progettata per bilanciare la privacy con la responsabilità attraverso il suo ID layer. L’ID a livello di protocollo, assicura che ogni portafoglio sia associato a un’identità del mondo reale che è stata verificata attraverso un fornitore di ID di terze parti.

Sfruttando le zero-knowledge proofs, Concordium è in grado di fornire agli utenti una completa privacy mentre usano la blockchain, ma garantisce comunque la responsabilità grazie all’opzione di anonimato “revocabile”.

Per gli sviluppatori e gli utenti, fornisce una piattaforma veloce, sicura e altamente capace che rende la costruzione e l’utilizzo di dApps un compito più semplice e accessibile. La moneta di pagamento nativa della piattaforma, nota come CCD, è utilizzata per pagare le commissioni di transazione, per lo staking e come ricompensa per gli operatori dei nodi. Concordium si differenzia per offrire una finalizzazione quasi istantanea e reale con basse commissioni di transazione, stabili in termini FIAT.