Snoop Dogg, insieme a Clay Mates, ha lanciato a inizio aprile la sua nuova collezione NFT su Cardano, espandendosi oltre la Blockchain di Ethereum.

Ad una settimana dal lancio iniziale, Clay Mates, il tramite tra l’artista Snoop Dogg e la Cardano Community, ha rilasciato un po’ di dati sull’andamento della vendita della nuova collezione NFT creata insieme al cantante hip hop.

The initial pitch sale is O.V.E.R – we minted:

Stiamo riaprendo il conio per SV e UW per i titolari (stessa clay list) per dare a coloro che l’hanno perso o hanno fatto un errore un’altra possibilità – chiamalo un beneficio per i titolari, ti abbiamo preso. OGGI | 12 APRILE – 22.00 – 24.00 UTC. Ultima possibilità non rovinare tutto. Le altre piazzole saranno riassegnate manualmente con priorità ai possessori di clay, ai delegati del CLAY stake pool e ai membri attivi della comunità. Maggiori informazioni presto. Unisciti al nostro discord per rimanere aggiornato.”

Una nuova possibilità per i membri della Cardano Community e follower del metaverso e della star dell’hip hop Snoop Dogg per acquistare i loro NFT di questa nuova collezione.

E infatti, ecco l’ultimo aggiornamento da parte di Clay con un altro tweet:

