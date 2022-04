Tryvium Travels annuncia “State of Tryvium”

Ascolta qui download

COMUNICATO STAMPA.

Londra, Regno Unito, 24 aprile 2022: Tryvium Travels rilascia il documento “State of Tryvium: A peek into Tryvium Universe”.

Dopo l’annuncio dell’Universal Token Swapper, la campagna Diamond condotta con CoinMarketCap e la campagna Airdrop NFT, l’agenzia di viaggi online basata su blockchain, Tryvium Travels, è pronta a rilasciare una guida completa comprensiva dei movimenti passati, presenti e futuri del suo Ecosistema.

Tryvium, insieme alla sua comunità, ha intrapreso un lungo viaggio. Da un’idea a un prototipo funzionante e da un prototipo funzionante alla piattaforma open Beta che potete trovare sul sito web ufficiale.

Con la pubblicazione dello State of Tryvium, Tryvium Travels vuole riassumere tutte le informazioni sparse sui suoi canali media, oltre a raccogliere e riportare in un unico documento tutte le informazioni più importanti riguardanti il progetto e l’Ecosistema Tryvium, rendendole facilmente accessibili a tutti.

I primi giorni e la storia di Tryvium Travels

Per capire cosa c’è dietro la Mission, la Vision e l’Ecosistema di Tryvium Travels è necessario fare un passo indietro.

I primi giorni di sviluppo sono partiti all’inizio del 2019, come risultato delle idee dei tre co-fondatori.

Tryvium ha rilasciato il suo primo MVP (v0), un prodotto realizzato per essere messo in mostra, raccogliendo feedback e l’interesse degli investitori.

La pandemia Covid19 ha colpito molto duramente sia l’industria dei viaggi che quella della blockchain, con la prima particolarmente bersagliata, considerate le chiusure delle frontiere e un lungo ed estenuante lock-down su scala globale

Tryvium ha tratto il meglio dalla situazione, concentrandosi su infrastrutture e partnership.

Nel corso del 2020, Tryvium ha stretto importanti partnership sia nell’ambito del turismo che del mondo crypto firmando accordi e partnership con:

Hotelbeds , aggiungendo 200.000 alloggi alla piattaforma

Crypto.com Pay , aggiungendo l’integrazione del pagamento in criptovaluta attraverso l’app Crypto.com

Binance Pay , aggiungendo un’altra integrazione di pagamento in criptovaluta, tramite Binance

Tryvium ha inoltre aderito al programma di accelerazione “Discovery 2021” per continuare il suo percorso nel mondo delle startup.

Luca Pagliaro, COO di Tryvium Travels, ha dichiarato:

“Durante la pandemia di Covid19 abbiamo visto molti concorrenti non riuscire a fornire le loro soluzioni e molte aziende chiudere per non riaprire più. Tryvium Travels è sopravvissuta e cresciuta, costruendo partnership strategiche ed espandendo il suo network, migliorando al contempo la tecnologia dell’ecosistema e fornendo soluzioni reali alle sfide dell’industria del turismo e della blockchain. Abbiamo fatto molta strada e siamo orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto, ma questo è solo l’inizio del nostro viaggio.”

Ad oggi, la piattaforma BETA di Tryvium raggiunge oltre 2M di alloggi in tutto il mondo, permettendo agli utenti di viaggiare sempre e ovunque, con migliaia di criptovalute.

Mission, Vision ed ecosistema di Tryvium Travels

La missione di Tryvium si può riassumere come segue :

“Democratizzare l’accesso all’industria dell’ospitalità per tutti coloro che possiedono criptovalute” “Massimizzare l’adozione delle criptovalute nelle industrie dell’ospitalità e del turismo”. “Creare un nuovo spazio dove le imprese possano tagliare fuori tutti gli intermediari che drenano il valore”

Tryvium Travel è un luogo in cui i progetti di viaggio prendono vita, espandendosi e scalando, dove gli utenti possono usufruire di transazioni facili, veloci e sicure grazie alla blockchain, tutto questo mentre godono di un’esperienza di viaggio impeccabile.

La rete Tryvium si è ampliata, coinvolgendo partner provenienti sia dal turismo che dall’industria della blockchain, come Rakuten, HotelBeds, Syscoin Platform e Crypto.com.

Roberto Lista, CEO di Tryvium Travels, ha dichiarato:

“Tryvium è un ecosistema composto da molteplici prodotti, con l’obiettivo principale di democratizzare l’accesso all’industria dell’ospitalità per tutti gli Hodler di criptovalute. Non stiamo solo plasmando una nuova forma migliore di esperienza di viaggio, ma vogliamo ridefinire il modo in cui la gente si avvicina alle criptovalute“.

Piani per il futuro

Il 2022 sarà un anno ruggente per Tryvium Travels, con diversi obiettivi prefissati da raggiungere e numerosi miglioramenti e aggiornamenti su larga scala.

Dei tanti obiettivi fissati per il 2022, tre rappresentano le milestones più attese dalla community:

La IEO di TRYV, il Tryvium Token e il lancio sia su CEXes che su DEXes, e l’implementazione degli NFT.

Rilascio della versione completa della piattaforma di prenotazione Tryvium e dell’App IOS/Android.

Rilascio Open Source dell’Universal Token Swapper.

Tryvium Travels è pronta a liberare il suo potenziale e fornire una rete di viaggi decentralizzata, collegando host e clienti in tutto il mondo, permettendo loro di ospitare e viaggiare beneficiando di transazioni facili, veloci e sicure con migliaia di criptovalute grazie al Tryvium Pay, un sistema di pagamento creato sul modello dell’Universal Token Swapper.

Tryvium Travels annuncia ufficialmente alla sua community che la IEO di TRYV partirà il 26 aprile 2022 su Kanga Exchange tramite tokenizzazione e che sarà seguito a breve giro dal lancio di TRYV sul più rinomato DEX, Pancake Swap.



Altri dettagli sul lancio di TRYV e sulla campagna marketing di supporto al lancio verranno condivisi sui canali social di Tryvium Travels.

Per ulteriori informazioni su Tryvium Travels, sulla Tokenomics, il Whitepaper la Roadmap e molto altro è sufficiente visitare il sito web ufficiale.

Registrati alla Piattaforma Beta per ricevere 100 TRYV gratuitamente, immediatamente spendibili per viaggiare e presto disponibili per il ritiro e per essere scambiati.