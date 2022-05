Ascolta qui download

Sorare annuncia oggi la nuova partnership con la Major League Baseball (MLB), la più antica lega di baseball americano, per aprire le porte al baseball su NFT. Il lancio del nuovo gioco è previsto per quest’estate 2022.

Secondo quanto riportato, Sorare è in partnership con la Major League Baseball e MLB Players, Inc. per lanciare il nuovo gioco free-to-play basato su NFT che sarà live quest’estate.

In pratica, i fan potranno accedere alla piattaforma basata sui Non-Fungible Token per celebrare, condividere e possedere la loro passione per la MLB attraverso il gioco, proprio come succede già col calcio.

A tal proposito, Nicolas Julia, co-fondatore e amministratore delegato di Sorare ha detto:

“Il legame tra gli americani e il baseball è duraturo. E il baseball è sempre stato all’avanguardia nelle nuove tecnologie e innovazioni, quindi siamo orgogliosi che la MLB e la MLBPA abbiano scelto Sorare per offrire un gioco NFT MLB ai fan di tutto il mondo. La MLB è all’avanguardia nei giochi interattivi da decenni, mentre il baseball vanta alcune delle forme più antiche e consolidate di memorabilia sportiva. Insieme dimostrano quanto i fan vogliano possedere e far parte del gioco. Oggi, mentre l’impegno digitale e la tecnologia si evolvono per una nuova generazione, la nostra partnership aiuterà una nuova e più ampia base di fan a connettersi con il passatempo americano”.

Sorare e il nuovo gioco fanta-baseball NFT della MLB

Non solo fantacalcio, dunque, Sorare grazie a questa collaborazione offrirà un nuovo gioco in cui i fan potranno creare la migliore squadra di NFT che rappresenti i giocatori della Major League, connettendosi con gli atleti, i club e la lega durante l’esperienza dal vivo delle partite di baseball.

Anche Tony Clark, direttore esecutivo della Major League Baseball Players Association, si è espresso al riguardo:

“Sorare ha creato una nuova esperienza di gioco nel baseball che entusiasmerà i fan con la raccolta delle NFT dei giocatori, la costruzione di formazioni vincenti e la competizione con i fan del baseball di tutto il mondo. Siamo entusiasti della nostra partnership e dell’effetto che la prima incursione di Sorare negli sport nordamericani avrà sulla crescita del nostro gioco a livello globale”.

Sorare vanta già di una comunità di 1,8 milioni di utenti registrati in 185 paesi del mondo, al quale è stato offerto solo il calcio su NFT.

Non solo, negli ultimi 12 mesi, l’azienda ha registrato una crescita esplosiva del 32% mese su mese degli utenti attivi e prevede di far crescere ulteriormente il suo pubblico giovane e nativo digitale negli Stati Uniti con la MLB.

Gli NFT più cari della Serie A italiana e i giocatori più seguiti sulla piattaforma

A inizio marzo, Sorare ha anche pubblicato la classifica degli NFT più cari della Serie A italiana che vedeva al primo posto l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, la cui figurina 2.0 ha raggiunto il valore di 30.000 euro.

A seguire, il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo a quota 22.000 euro e, al terzo posto, il difensore dell’inter Alessandro Bastoni con 18.872 euro.

Al contrario, invece, la classifica dei giocatori più amati, in base al numero di follower sulla piattaforma, vedeva Lautaro Martínez con 17mila follower, seguito dal portiere del Milan Mike Maignan con 8.938 follower e Zlatan Ibrahimović con 7.245 follower.