Secondo video dei piloti Red Bull sulle criptovalute

L’exchange di criptovalute Bybit è il Principal Team Partner del celebre team di Formula 1 Oracle Red Bull Racing.

Red Bull e il rapporto con le criptovalute

Qualche settimana fa ha lanciato l’iniziativa #BybitLevelUpChallenges, durante la quale i due piloti Red Bull, Max Verstappen e Sergio “Checo” Pérez, rispondono ad alcune domande riguardo la loro professione e le criptovalute.

🏁 Ready to be a #crypto-racing pro? Check out these terms to put you in pole position! 🔥 Watch Max & Checo learn #crypto slang on Bybit Race Insider: https://t.co/VUUWDKqK2Q#RaceToTheNextLevel #BybitLevelUpChallenges — BYBIT 🦍 (@Bybit_Official) May 5, 2022

Pochi giorni fa è stato pubblicato il secondo video nel quale i due piloti provano a dare le loro definizioni di alcuni termini dello slang crypto, come “gas fee”, “when Lambo”, “ATH”, “HODL”, eccetera.

Si tratta del secondo di una serie di video che vengono pubblicati sul canale YouTube ufficiale dell’exchange.

L’iniziativa vuole essere una specie di guida per principianti rivolta ai crypto-curiosi appassionati di Formula 1, che sfrutta due personaggi famosi come Pérez e Verstappen (campione in carica) per attrarre la loro attenzione.

Bybit e la Formula 1

A tal proposito Bybit ha creato il Crypto-Racing Dictionary, per aiutare i fan della Formula 1 a comprendere i termini più importanti del mondo crypto.

Bybit è diventato Principal Team Partner esclusivo di Red Bull proprio in questo 2022, oltre che partner per l’emissione di un Fan Token Issuance Partner e Tech Incubator. Inoltre promette contenuti esclusivi ai fan della Red Bull disponibili solo su Bybit Race Insider.

L’exchange è stato creato a marzo 2018 come piattaforma professionale ultraveloce con l’obiettivo di fornire anche un eccellente servizio clienti. Oltre ai mercati spot offre anche scambi di prodotti derivati, servizi di mining e staking, un marketplace NFT, ed API per clienti retail ed istituzionali.

Oltre che di Oracle Red Bull Racing è partner anche dei team di eSport NAVI, Astralis, Alliance, Virtus.pro e Oracle Red Bull Racing Esports, oltre che delle squadre di calcio Borussia Dortmund e Avispa Fukuoka.

Ormai il rapporto tra lo sport e le criptovalute si sta facendo sempre più stretto e pervasivo, tanto non solo che sono sempre di più i team che emettono un loro fan token, ma sono anche sempre di più quelli che stringono partnership commerciali con aziende crypto, o contratti di sponsorship.