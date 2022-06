Ascolta qui download

Dopo alcune collaborazioni di successo con Sony Music Italia, artisti di fama internazionale e grandi brand come Guess, The Nemesis e LiveNOW annunciano una partnership per portare contenuti esclusivi nel metaverso.

L’obiettivo è di ingaggiare il target Gen Z con esperienze di intrattenimento maggiormente immersive ed un set di contenuti sempre più diversificato.

Alessandro De Grandi, CEO & Founder di The Nemesis, ha affermato:

“L’ampliamento dei contenuti fruibili nel metaverso non può che facilitare l’adozione delle nuove tecnologie da parte del mass market”.

Lo fa riprendendo uno dei punti chiave della vision della piattaforma, che offre esperienze di intrattenimento nel metaverso per tutti e non soltanto riservate agli utenti del mondo blockchain.

The Nemesis e LiveNOW stanno lavorando per offrire un ricco calendario di contenuti nei prossimi mesi: il prossimo evento sarà la finale del torneo internazionale di arti marziali, United Battle League, che verrà trasmessa da LiveNOW in esclusiva su The Nemesis.

Cris Nulli, General Manager di LIVENow Italia e responsabile della strategia Global per il Web3 di LIVENow, ha commentato:

“Negli ultimi mesi abbiamo portato in The Nemesis, contenuti esclusivi italiani ed internazionali, volti a rendere un’esperienza più immersiva per gli utenti, il prossimo passo sarà connettere alcune delle nuove features della piattaforma, ed avere la possibilità di comprare NFT o virtual goods legati all’esperienza ed al contenuto, da utilizzare nel metaverso”.

THE NEMESIS

The Nemesis è la piattaforma di intrattenimento che offre esperienze innovative in realtà virtuale. Numerosi brand e influencer internazionali hanno già scelto The Nemesis per aumentare l’engagement delle proprie community con gameplay divertenti, sfide a premi ed eventi live ambientati in metaversi sempre nuovi e sorprendenti.

La qualità della tecnologia e la semplicità di utilizzo sono i punti di forza della piattaforma, che è accessibile dal browser del pc o tramite app iOS e Android. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.