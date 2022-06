Ascolta qui download

10 maggio 2022 – CoinGecko, il più grande aggregatore indipendente di dati sulle criptovalute al mondo, ospiterà la seconda edizione della sua conferenza annuale, GeckoCon, il 14 e 15 luglio 2022 dalle 9.00 alle 15.00 EST. Nel corso della conferenza virtuale di due giorni, i partecipanti potranno aspettarsi contenuti di alto livello in una serie di keynote, discussioni e workshop con oltre 120 leader di pensiero nel settore delle criptovalute.

La seconda conferenza annuale di CoinGecko

Il tema di quest’anno, “Il futuro decentralizzato”, riunirà leader di pensiero e innovatori di tutto il mondo per offrire ai partecipanti approfondimenti sull’economia creativa, la finanza, la governance, il business e altro ancora attraverso un evento virtuale di due giorni.

GeckoCon vedrà oltre 10.000 partecipanti immergersi in argomenti che riguardano la prossima evoluzione di Internet, l’avvento del Web3, che utilizza la tecnologia blockchain e molto altro. L’evento sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma di eventi virtuali di CoinGecko, Hubilo, con discussioni in diretta e opportunità di domande e risposte per i partecipanti che potranno esplorare le menti degli esperti relatori.

Tra i relatori esperti provenienti da tutto il mondo ci sono

Aleksander Leonard Larsen – COO e cofondatore di Axie Infinity

Sébastien Borget – COO e Co-Fondatore di The Sandbox

Artur Sychov – Fondatore e CEO di Somnium

Alexei Falin – Co-fondatore e CEO di Rarible

Irene Zhao – Co-fondatrice di SOCOL

Bobby Ong, co-fondatore di CoinGecko, ha dichiarato:

“Web3 è la prossima generazione di Internet. Siamo alla vigilia di una rivoluzione digitale abilitata dalla blockchain che cambierà radicalmente le nostre vite, dai sistemi finanziari al modo in cui interagiamo gli uni con gli altri. La missione di CoinGecko è quella di promuovere un futuro decentralizzato e alla GeckoCon di quest’anno siamo entusiasti di dare ai partecipanti un’anteprima di ciò che significa veramente futuro decentralizzato e di imparare da leader di pensiero che sono al corrente di questo settore in continua evoluzione”.

Sin dall’inizio, CoinGecko ha avuto la missione di illuminare i futuri studenti di Internet per tenerli informati e dare loro la spinta necessaria in questo settore in continua evoluzione. Per questo motivo, GeckoCon ha esteso le partnership a importanti università di tutto il mondo, tra cui ASU Blockchain Research Lab, RMIT Blockchain Innovation Hub e HKU School of Professional & Continuing Education. CoinGecko dà inoltre il benvenuto ai 2022 sponsor della GeckoCon: Animoca Brands e Illuvium, tra gli altri.

I partecipanti alla GeckoCon vivranno un’esperienza coinvolgente grazie ai suoi eventi collaterali che includono una serie di workshop interattivi, spettacoli di livello mondiale e competizioni coinvolgenti sul metaverso. Inoltre, l’evento ospiterà anche GeckoLand, aperto gratuitamente al pubblico. Per finire, tutti i possessori di biglietti si qualificano automaticamente per l’estrazione fortunata della GeckoCon e hanno la possibilità di vincere premi per un valore di 50.000 dollari.

I biglietti sono in vendita da oggi sul sito ufficiale.

Per gli ultimi aggiornamenti su GeckoCon, visitate la pagina web dedicata all’evento.

Informazioni su CoinGecko

Dal 2014, CoinGecko è una fidata fonte di informazioni per milioni di investitori in criptovalute. La sua missione è quella di fornire alla crypto community delle criptovalute una panoramica a 360 gradi del mercato. CoinGecko fornisce informazioni complete su migliaia di dati come prezzo, volume di scambi, capitalizzazione di mercato, forza degli sviluppatori, statistiche della comunità e altro ancora. Attualmente tiene traccia di oltre 13.000 asset di criptovalute da più di 500 exchange in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web ufficiale.