In arrivo la Web3TalentFair

COMUNICATO STAMPA

Web3TalentFair è la prima edizione di una fiera del lavoro dedicata alla principale difficoltà dei costruttori di Web3, la mancanza di talento. L’evento si terrà il 22 luglio 2022 dalle 14:00 alle 21:00 presso la Maison de la Mutualité, 24 Rue St Victor, Parigi 5, Francia durante la EthCC Week, il più grande evento Web3 in Europa.

https://web3talentfair.tech

Ritenete che il Web3 sia la prossima rivoluzione? Che il suo paradigma decentralizzato stia cambiando il mondo in meglio e che è qui per restare?

L’industria delle criptovalute conta 19.000 token listati e crea migliaia di posti di lavoro ogni mese, con un incredibile tasso di crescita mensile dell’8% negli ultimi mesi.

Trovare lavoro in questo particolare settore non significa solo beneficiare di un mercato moltiplicatosi 21 volte in 18 mesi l’anno scorso, ma anche cambiare il mondo, rendendolo decentralizzato e più equo.

Volete farne parte?

800 talenti selezionati si uniranno alla Web3TalentFair per fare networking e trovare il team dei loro sogni tra centinaia di posizioni aperte proposte da GoodHive, ERA2140, Markchain, KO, 1inch, Kiln, Stack Talent, Binarized, Atlanticus Music e altri ancora.

Si discuterà del futuro del lavoro attraverso panel, workshop e conferenze. Quale sarà il futuro? Sicuramente al crocevia tra Sharing Economy e Web3.

Contatto per i media

[email protected]