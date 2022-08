Adapt2022 è il tuo biglietto d’ingresso per l’economia del futuro.

Ascolta qui download

L’evento dal vivo esplora le più importanti innovazioni tecnologiche che stanno rivoluzionando il nostro ecosistema sociale ed economico, dando voce ai protagonisti di questa rivoluzione e alle realtà che la stanno attuando.

Adapt2022: l’evento dedicato all’innovazione

Il 10 e 11 settembre, a Milano, si svolgerà la prima edizione di Adapt2022: l’evento italiano che riunisce dal vivo professionisti, esperti e neofiti appassionati di blockchain, crypto, NFT, metaverso e decentralizzazione.

Tutto tra le mura di una delle location per eventi più note di Milano, Studio Novanta, facile da raggiungere grazie alla vicinanza con l’Aeroporto Internazionale di Milano Linate e ben servita dai mezzi di trasporto.

Durante le 2 giornate di evento, i partecipanti vedranno salire sul palco della sala plenaria le menti più brillanti del panorama tech italiano: esperti di blockchain, crypto e portavoce di alcune delle più importanti realtà del settore, come Luca Clementi e Serena Tabacchi (The Sandbox), Laura Nori e Riccardo G. Frega (Bitcoin Podcast Italia) e Andrea Ferrero (Young Platform).

Insieme a loro verranno esplorate le opportunità che queste tecnologie offrono ai singoli, alle aziende e alle istituzioni, analizzandone anche le attuali criticità e le possibili soluzioni future.

Oltre a speech e confronti dal vivo, ad attendere i partecipanti nella sala expo ci saranno sponsor e influencer del settore, momenti di networking per stabilire connessioni e confrontarsi con gli altri partecipanti e after event a cura di BitSong, l’ecosistema blockchain dell’industria musicale, per un’esperienza a 360° che completa la ricca e interessante agenda dell’evento.

Perché partecipare all’evento

Adapt2022 nasce con l’obiettivo di diffondere informazione corretta e di qualità su blockchain, crypto, NFT, metaverso e decentralizzazione: tecnologie sempre più sulla bocca di tutti ma attorno alle quali ruotano tanta disinformazione e scetticismo. Per questo la lista degli speaker di Adapt2022 comprende le menti più brillanti ed esperte di questi settori, in grado di far comprendere realmente la portata di queste tecnologie e il loro valore per la nostra società.

A chi è rivolto l’evento

Adapt2022 sarà uno spazio dedicato all’esplorazione, all’apprendimento e al confronto, pensato sia per i neofiti che vogliono saperne di più apprendendo direttamente da coloro che lavorano con queste tecnologie, sia per gli esperti che vogliono approfondire i diversi ambiti di applicazione di blockchain, crypto, NFT, metaverso e decentralizzazione, ampliando il proprio network.

Visita il sito ufficiale per avere maggiori informazioni sull’evento, scoprire il programma completo e acquistare i tuoi biglietti.