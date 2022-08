Bitstamp lancia offerta Summer discovery

Ascolta qui download

Bitstamp, l’exchange di criptovalute più longevo al mondo, annuncia il lancio di “Summer of Discovery”, una campagna che mette in evidenza come l’exchange stia rendendo le criptovalute più accessibili che mai. La prima caratteristica da lanciare è una commissione di scambio dello 0% su tutte le monete per un volume di scambio fino a 1000 dollari USA (o equivalente), un’offerta unica nel mercato odierno.

Questa decisione segue quella assunta a luglio, che prevedeva invece una tassa, denominata inactivity fee, da 10 euro per gli utenti che non effettuano alcuna operazione per dodici mesi. Ma in realtà anche questa mossa sarebbe volta ad incentivare gli scambi e le transazioni in criptovalute da parte degli utenti.

Ma la promozione Summer discovery, è un’offerta assolutamente unica nel panorama del mercato delle criptovalute. Questa mossa spiegano dalla società è volta ad incentivare gli utenti ad effettuare operazioni in un mercato che sta cominciando a mostrare primi timidi segnali di ripresa.

Sempre per facilitare ed agevolare il trading, anche e soprattutto tra le fasce più giovani dei suoi utenti, Bitstamp ha anche annunciato un’altra importante novità. Presto Bitstamp lancerà la sua integrazione con Apple Pay e Google Pay, semplificando l’acquisto di criptovalute utilizzando i metodi che i consumatori, soprattutto i più giovani, conoscono ed utilizzano maggiormente. Bitstamp ritiene che questa sia la chiave per creare un’esperienza di onboarding senza sforzo. Queste integrazioni aiutano a rendere sicuro e facile l’acquisto e la vendita di risorse digitali, indipendentemente dal fatto che qualcuno sia nuovo alle criptovalute, le stia rivisitando o stia cercando di espandere il proprio portafoglio.

Bitstamp ha anche annunciato di voler presto allargare la sua offerta di monete digitali sulla sua piattaforma, introducendo a breve la possibilità di fare trading su due nuove monete. Inoltre, Bitstamp lancerà presto un nuovo ed entusiasmante modo per i consumatori di avere maggiore consapevolezza sul mercato crypto e su alcuni particolari aspetti delle criptovalute, in modo che possano partecipare ai mercati con una maggiore conoscenza. Secondo un recente rapporto dell’exchange è risultato che il 41% degli utenti non ha un sufficiente grado di preparazione sul mondo delle criptovalute. Per ovviare a queste carenze Bitstamp creerà risorse educative e informative per allargare il grado di conoscenze di chi vuole approcciare il mondo del trading di criptovalute.

JB Graftieaux, CEO globale di Bitstamp, ha dichiarato:

“Questa estate si tratta di uscire dall’inverno delle criptovalute e scoprire nuovi modi per investire in risorse digitali e criptovalute. Attraverso la nostra iniziativa Summer of Discovery, gli utenti hanno un incentivo per iniziare o continuare il loro viaggio nelle criptovalute all’interno di uno scambio sicuro e regolamentato.”

D’altra parte sempre secondo un sondaggio effettuato ad aprile dall’exchange è risultato che il 70% degli operatori finanziari istituzionali raccomanda le criptovalute come asset class, e che l’80% degli operatori finanziari istituzionali intervistati ritiene che le criptovalute cresceranno in futuro fino ad ottenere una vera e propria adozione universale.

“Gli ultimi aggiornamenti alla nostra infrastruttura di pagamento rendono più facile che mai per le persone partecipare all’ecosistema crittografico utilizzando Bitstamp. Per più di un decennio, abbiamo continuato innovare fornendo al contempo la migliore infrastruttura, uptime e servizio clienti del settore”.

Ha concluso Graftieaux