Previsione del prezzo di Bitcoin: secondo Tim Draper arriverà a $250k

Secondo il miliardario Tim Draper la sua previsione del prezzo del Bitcoin raggiungerà cifre folli.

Durante l’evento di Web Summit 2022, il fondatore della Draper Fisher Jurvetson (DFJ), ha esteso la sua previsione di sei mesi, dichiarando che secondo lui il Bitcoin (BTC) raggiungerà il prezzo di 250k per unità entro la metà del 2023. Seppure sembri una previsione molto audace, a dirlo è una persona che nel settore ha guadagnato molto e si è fatto spazio come un grande investitore del settore.

Nonostante il bear market, Tim Draper sembra essere davvero convinto delle sue dichiarazioni. Non solo ha previsto il Bitcoin al prezzo esorbitante di $250.000 per unità, ma ha dichiarato, inoltre, che il Bitcoin è la vera assicurazione contro la cattiva economia del governo:

Senza alcun dubbio il venture capitalist Tim Draper è uno dei più grandi sostenitori del Bitcoin, ne apprezza la sua libertà ed ha piena fiducia nella criptovaluta:

“Bitcoin crea un mondo più libero, un mondo con più fiducia. È una valuta onesta: non è legata alle banche, non è legata ai governi. Ed è decentralizzata”.

Una dichiarazione davvero importante quella di Tim Draper, che finisce di stupire il pubblico del Web Summit 2022 nella sua Draper University con la sua ultima dichiarazione: a far raggiungere $250k a Bitcoin saranno le donne:

“Saranno le donne a portare Bitcoin a 250.000$. E la ragione è che le donne controllano circa l’80% delle spese retail, e non puoi comprare ancora cibo, vestiti e affittare case in Bitcoin – quando questo sarà possibile, non ci saranno ragioni per avere ancora valute fiat, e ci sarà una sorta di corsa verso le banche.”