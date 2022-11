Ascolta qui download

SPONSORED POST*

Con l’evoluzione del mercato delle criptovalute, vari sviluppi mantengono gli investitori e gli appassionati di criptovalute desiderosi di sostenere l’iniziativa. Due criptovalute, Dogecoin (DOGE) e VeChain (VET), hanno prodotto grandi profitti per gli investitori e rafforzato il mercato delle criptovalute nell’anno scorso.

Gli analisti prevedono che Rocketize (JATO), una meme coin rivoluzionaria, supererà Dogecoin (DOGE) e VeChain (VET) nei prossimi mesi. Di conseguenza, potrebbe diventare la prima criptovaluta nel 2023.

Dogecoin (DOGE) La criptovaluta più popolare

Grazie alla sua enorme popolarità nel mercato delle criptovalute, Dogecoin (DOGE) è una delle poche criptovalute che può essere riconosciuta al di là della comunità crittografica.

Il Dogecoin (DOGE) è nato come parodia dell’ascesa fulminea della blockchain di Bitcoin, ma ora si è evoluto oltre le sue umili origini per diventare un asset digitale sostanziale.

La blockchain di Dogecoin (DOGE) ha un processo di consenso Proof-of-Work (PoW) migliorato, che consente una conferma più rapida delle transazioni e costi di rete inferiori. Di conseguenza, Dogecoin (DOGE) è comunemente utilizzato come metodo di pagamento in circostanze di micropagamento come la raccolta di fondi e le mance per beni e servizi digitali.

Inoltre, Dogecoin (DOGE) può essere minata insieme ad altre criptovalute utilizzando processori meno costosi, migliorando la sua commerciabilità. Tutte queste caratteristiche fanno sì che Dogecoin (DOGE) sia l’unica meme coin nella top ten delle criptovalute più grandi per market cap, posizionandosi al decimo posto con un massiccio market cap di 10,3 miliardi di dollari al momento in cui scriviamo.

Secondo gli specialisti di criptovalute, Dogecoin (DOGE) continuerà a dominare il mercato dei meme finché il mercato delle criptovalute non si riprenderà dal recente crollo del 2022.

VeChain (VET) La moneta alimentata dalla blockchain

Mentre la maggior parte dei progetti di criptovalute è diminuita, il prezzo di VeChain (VET) è rimasto volatile. Con gli attuali sviluppi della piattaforma, gli analisti ritengono possibile un guadagno del 15,00% nei giorni successivi. VET è aumentata del 3,40% a 0,02238672 dollari al momento della scrittura, il che rappresenta una crescita dell’1,60% negli ultimi 30 giorni.

Questa settimana VeChain (VET), una moneta blockchain alimentata da VTHO, ha beneficiato di un’impennata a cinque onde di Elliott. In un solo giorno, l’impennata rialzista ha aumentato la valutazione di mercato del token del 10%.

Il team di Vechain (VET) ha sempre lavorato duramente per portare le aziende a bordo della loro tecnologia blockchain. Recentemente ha annunciato che Vechain collaborerà con TruTrace per tracciare la catena di approvvigionamento mondiale di forniture mediche, cibo, vestiti e altri articoli.

Inoltre, l’asset digitale ha recentemente ottenuto una licenza dall’autorità nazionale cinese per il cyberspazio, aprendo la strada alle imprese della seconda economia mondiale per partecipare al summit digitale dei marchi di consumo al dettaglio.

VeChain (VET) ha un futuro brillante nel settore delle criptovalute, grazie alla sua funzionalità e alla rapida popolarità. Rocketize (JATO), come VET, ha attirato l’attenzione dei detentori grazie al suo posizionamento strategico sul mercato.

Rocketize (JATO) La nuova rivoluzionaria Meme Coin

Rocketize (JATO) è una nuova rivoluzionaria meme coin con il potenziale di fornire ampi casi d’uso DeFi. A differenza di molte altre criptovalute meme, Rocketize (JATO) impiega un meccanismo di deflazione, in cui una parte dell’offerta totale di monete viene distrutta in modo permanente trasferendola in un portafoglio inaccessibile. Di conseguenza, il token Rocketize (JATO) si apprezzerà man mano che verranno estratte altre unità Rocketize (JATO).

Rocketize è un’affascinante meme coin con una possibilità unica nel suo genere per uno scambio cross-chain. Gli utenti potranno beneficiare di exchange senza libri degli ordini quando utilizzano Rocketize. Invece, i pool di liquidità alimenteranno gli scambi, aprendo nuove strade per il profitto.

I membri che acquistano JATO con ETH ricevono un bonus di transazione dell’8%. Gli utenti possono anche ottenere un bonus dell’8% se acquistano durante la prima fase della prevendita. Chi si registra e acquista entro i primi 30 minuti riceverà un incentivo del 60%.

I partecipanti alla prevendita ricevono anche 40 dollari se invitano altri utenti alla prevendita. Quando l’utente invitato acquista una JATO del valore di 100 dollari, entrambe le parti ricevono un incentivo di 40 dollari.

Rocketize è un progetto open-source guidato dalla comunità con obiettivi da raggiungere. L’ecosistema di Rocketize è finalmente pronto ad entrare in funzione. Acquistate i token per entrare a far parte di Rocketize e beneficiare delle sue attività.

Per maggiori informazioni su Rocketize (JATO):

Prevendita: http://rocketize.io/buy

Sito web: http://rocketize.io/

Telegram: https://t.me/RocketizeTokenOfficial

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né ha testato la piattaforma.