A causa dell’attuale mercato orso, molti investitori stanno sperimentando risultati negativi nei loro investimenti. L’attuale mercato orso è lungo e brutale e colpisce molte monete nel mercato delle criptovalute. Proprio come ogni altro mercato finanziario, anche il mercato delle criptovalute è soggetto a fasi orso e toro.

Durante il mercato toro o le giornate positive, il mercato delle criptovalute fiorisce. Il valore di molte monete sale e il valore attribuito a ciascuna moneta corrisponde all’utilità che offre. Nelle giornate negative, invece, il valore di molte monete crolla.

Le monete che non sono preparate ai mercati ribassisti finiscono spesso per fallire alla fine. Il mercato ribassista dura di solito un paio di mesi prima che il ciclo si inverta. Questa volta, però, non è così semplice. Il mercato orso sta devastando la sfera delle criptovalute da mesi e non mostra segni di attenuazione.

Mentre il mondo e gli altri mercati finanziari stanno vivendo una tendenza negativa, il calore si è rivolto anche al mercato delle criptovalute. Per quanto la situazione sia negativa, alcune monete offrono raggi di speranza. Questi progetti di criptovalute hanno una posizione solida e promettono un domani ricco di soddisfazioni. Queste monete sembrano opzioni sicure su cui puntare nel bel mezzo di un mercato orso. Chainlink (LINK) e Rocketize Token (JATO) sono due di queste monete.

Chainlink (LINK): Connettere insieme le piattaforme

Chainlink (LINK) è molto promettente grazie al suo caso d’uso. Mentre molte monete seguono lo stesso schema e offrono le stesse cose, Chainlink (LINK) risolve un problema critico che affligge il mercato delle criptovalute da molto tempo. Grazie alla sua brillante soluzione, non c’è dubbio che Chainlink (LINK) rimarrà una leggenda nel mercato delle criptovalute. Chainlink (LINK) collega le blockchain con i dati fuori catena come un oracolo decentralizzato.

Poiché le reti blockchain non hanno una connettività diretta con il mondo, l’importanza di Chainlink (LINK) non può essere sottolineata oltre. La mancanza di connettività diretta limita la quantità di dati che le blockchain possono utilizzare e accettare, sebbene sia positiva per la sicurezza. Fornendo un collegamento tra i due mondi, Chainlink (LINK) è strategicamente posizionato per rimanere rilevante man mano che un numero maggiore di aziende accetta la tecnologia blockchain emergente.

Il Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) incluso nella piattaforma Chainlink (LINK) è utilizzato da diverse aziende, tra cui SWIFT, uno dei principali attori nel settore dei pagamenti. Utilizzando il CCIP, SWIFT sarà in grado di comunicare con tutte le blockchain che desidera. La collaborazione tra SWIFT e Chainlink (LINK) è un segno di ulteriori collaborazioni future. Questo migliora il caso d’uso di Chainlink (LINK) per molti investitori e lo rende degno di investimento.

Token Rocketize (JATO): Rivoluzionare il settore delle Meme Coin

Rocketize Token (JATO) non poteva arrivare in un momento migliore. Quando il mercato delle criptovalute era alla disperata ricerca di qualcosa di unico, questa criptovaluta è emersa come la risposta a molte preghiere. La moneta intende fare passi da gigante nella sfera delle criptovalute e ha iniziato con il settore NFT. Rocketize Token (JATO) intende trasformare il modo in cui vengono mintati gli NFT.

Sta pianificando di ospitare una sessione specializzata di minting di NFT in cui verranno generati nuovi NFT. L’evento, denominato ROCKMint, è stato fondato dalla Atomic Nation, la comunità di Rocketize Token (JATO). La Atomic Nation è una comunità composta da sviluppatori dedicati e investitori interessati che lavorano per garantire il successo della moneta.

ROCKMint crea e immagazzina un’ampia varietà di monete da collezione NFT con l’ausilio di portafogli decentralizzati Web-3. Ciò significa che gli appassionati di criptovalute possono inviare i loro meme preferiti per creare una collezione personalizzata. Come mossa innovativa, molti utenti di criptovalute stanno prestando sempre più attenzione a Rocketize Token (JATO).

