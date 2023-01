Multa da $3,6 mln per Coinbase da parte della banca centrale olandese: l’exchange non ha rispettato le regole di conformità

Ascolta qui download

Cattive notizie nelle ultime ore per Coinbase: la banca centrale olandese ha multato la filiale europea dell’exchange di criptovalute di 3,3 milioni di euro (3,6 milioni di dollari) per non aver soddisfatto i requisiti di registrazione prima di offrire i propri servizi nei Paesi Bassi.

L’autorità di regolamentazione ha affermato che Coinbase ha operato senza registrazione tra il 15 novembre 2020 e il 24 agosto 2022. Alla fine, Coinbase ha ottenuto la registrazione corretta il 22 settembre 2022, ma, nel frattempo, la DNB ha affermato che l’azienda aveva goduto di un vantaggio competitivo non pagando le commissioni di vigilanza.

Ricordiamo che le aziende che desiderano fornire servizi di crittografia nei Paesi Bassi devono registrarsi presso DNB ai sensi della legge antiriciclaggio e finanziamento antiterrorismo.

Dispute tra Coinbase e la banca centrale olandese: cosa è successo

In merito alla multa ricevuta ai danni di Coinbase da parte della banca centrale olandese, un portavoce dell’exchange ha recentemente dichiarato che la società non era d’accordo con la sanzione del DNB.

In particolare, affermando che era basata sul tempo impiegato da Coinbase per ottenere la registrazione nei Paesi Bassi e non include alcuna critica ai servizi effettivi dell’exchange. E, aggiungendo, inoltre, che l’exchange non dovrebbe essere penalizzato per aver rispettato le regole e essersi impegnato in questo processo.

Tuttavia, la sanzione è stata aumentata da un importo base di 2,18 milioni di dollari a causa della gravità della non conformità, ha dichiarato De Nederlandsche Bank (DNB) in una nota.

La multa è stata aumentata anche a causa delle dimensioni di Coinbase come uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, nonché del numero di clienti che serve nei Paesi Bassi. Secondo CoinGecko, Coinbase ha ospitato più di 2,3 miliardi di dollari di volume nell’ultimo giorno.

Tuttavia, l’importo totale è stato poi ridotto del 5% in riconoscimento del fatto che la società aveva sempre inteso completare la registrazione. L’exchange di criptovalute ora ha tempo fino al 2 marzo per opporsi alla multa.

Il portavoce di Coinbase ha dichiarato:

“Mentre rispettiamo l’autorità di DNB per far rispettare i suoi regolamenti, stiamo valutando attentamente le obiezioni e il processo di ricorso.”

Restando in tema di sanzioni, la scorsa estate il regolatore olandese ha emesso anche una multa identica a Binance per aver offerto i suoi servizi nei Paesi Bassi senza licenza. Il titolo Coinbase (COIN), ora è in calo dell’1,48% e viene scambiato a $52,76.

Le affermazioni dell’autorità di regolamentazione contro Coinbase

Secondo quanto sostiene la banca centrale olandese, il mancato rispetto del Wwft da parte di Coinbase è punibile con una multa di categoria 3. L’importo base in questa categoria di sanzione è di 2 milioni di euro, con un importo minimo di 0 euro e un importo massimo di 4 milioni di euro.

DNB ha applicato la sua politica generale di calcolo delle sanzioni (in neerlandese) per stabilire l’importo della sanzione amministrativa. L’importo base è stato aumentato in considerazione della gravità e del grado di colpevolezza dell’inadempimento.

Nell’aumentare la multa, DNB ha tenuto conto di alcuni fattori di cui sopra. Tra questi, il fatto che Coinbase ha goduto di un vantaggio competitivo in quanto non ha pagato alcuna commissione di vigilanza a DNB né ha sostenuto altri costi in relazione alle normali attività di supervisione di DNB.

Un’altra ragione importante per l’aumento della sanzione è che l’inadempimento si è protratto per un periodo prolungato: dal 15 novembre 2020 fino almeno al 24 agosto 2022 (data di fine dell’esame di DNB). Questo è il motivo per cui DNB considera la non conformità molto grave.

Come anticipato, l’obbligo di registrazione per i fornitori di servizi di crittografia è stato introdotto il 21 maggio 2020 a causa dell’elevato rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo associato ai servizi di crittografia.

Ciò è correlato all’anonimato associato alle transazioni crittografiche.

L’obbligo di registrazione consente a DNB di monitorare in modo più efficace il rischio di flussi finanziari illeciti.

Dunque, sostiene la banca, Coinbase ha violato gli obiettivi del Wwft in passato fornendo servizi di crittografia nei Paesi Bassi senza registrazione con DNB.

Ciò significava che Coinbase non era in grado di segnalare transazioni insolite all’Unità di informazione finanziaria-Paesi Bassi durante il periodo di non conformità e fino al 22 settembre 2022.

Di conseguenza, un gran numero di transazioni insolite potrebbe essere passato inosservato alle autorità investigative durante questo periodo.

Binance come Coinbase: la stessa multa ai danni della società di CZ

A luglio del 2022, De Nederlandsche Bank (DNB) ha multato l’exchange di criptovalute Binance per 3,3 milioni di euro ($3,35 milioni) per aver offerto servizi nei Paesi Bassi senza la licenza appropriata.

In una dichiarazione rilasciata ai tempi, il regolatore ha affermato che le violazioni commesse da Binance erano punibili con una sanzione di terza categoria, così come per Coinbase, il che significa che la sanzione amministrativa ha un importo base di 2 milioni di euro (2,03 milioni di dollari).

Per Binance, questo importo base è stato tuttavia aumentato, con DNB che ha addotto diverse ragioni per tale decisione, di nuovo simili a quelle espresse per Coinbase. Uno dei motivi, secondo DNB, infatti, è che Binance non è solo il più grande fornitore di servizi di criptovalute al mondo, ma ha anche un numero molto elevato di clienti nel Paese.

Inoltre, il regolatore ha affermato che Binance ha violato le regole di registrazione dal 21 maggio 2020 almeno fino al 1° dicembre 2021, quando DNB ha completato le indagini sulla questione. Secondo DNB, questo è un altro motivo importante per l’aumento della sanzione in quanto considera queste violazioni molto gravi.