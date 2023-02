Strike ora consentirà alle aziende di inviare dollari USA attraverso il Lightning Network di Bitcoin

L’applicazione di Strike aggiunge un nuovo vantaggio, la possibilità di inviare istantaneamente dollari USA attraverso il Lightning Network di Bitcoin.

Si tratta di una novità assoluta, in quanto consente alle aziende di accedere a nuovi mercati e clienti senza la necessità di un conto bancario o di un processore di pagamento.

Con Strike, le aziende possono raggiungere clienti in Paesi in cui i metodi di pagamento tradizionali non sono disponibili o sono troppo costosi.

Ad esempio, una piccola impresa negli Stati Uniti può vendere i propri prodotti a clienti in Nigeria o in Argentina senza doversi preoccupare delle conversioni di valuta o delle elevate commissioni di transazione.

Lightning Network: la novità di Strike attuata con il layer 2 di Bitcoin

L’app, lanciata nel 2020, consente agli utenti di inviare e ricevere pagamenti in Bitcoin istantaneamente e senza commissioni. Ora Strike ha aggiunto un’altra funzione che sicuramente attirerà l’attenzione delle aziende: la possibilità di inviare dollari USA attraverso la Lightning Network.

Si tratta di un grande affare per le aziende che vogliono sfruttare la velocità e l’efficienza del Lightning Network, ma non vogliono avere a che fare con la volatilità del Bitcoin.

Con Strike, le aziende possono inviare e ricevere dollari USA istantaneamente, proprio come farebbero con i metodi di pagamento tradizionali.

Ma a differenza dei metodi di pagamento tradizionali, non ci sono intermediari coinvolti e non ci sono commissioni da pagare.

Come funziona la novità di Strike?

Quando un’azienda vuole inviare dollari USA utilizzando Strike, deve innanzitutto depositare dei fondi sul proprio conto Strike. Questo può essere fatto utilizzando un bonifico bancario o una carta di debito. Una volta che i fondi sono sul loro conto Strike, possono essere inviati a qualsiasi altro utente Strike istantaneamente e senza commissioni.

Per ricevere dollari USA utilizzando Strike, le aziende devono semplicemente fornire il proprio nome utente Strike o il codice QR alla persona che invia il pagamento. Il pagamento verrà quindi depositato direttamente sul loro conto Strike, dove potrà essere prelevato sul loro conto bancario o utilizzato per fare acquisti.

Uno dei maggiori vantaggi dell’utilizzo di Strike per i pagamenti in dollari è la velocità con cui le transazioni possono essere completate. Con i metodi di pagamento tradizionali, il trasferimento dei fondi tra i conti può richiedere diversi giorni.

Con Strike, invece, i pagamenti possono essere completati in pochi secondi. Questo perché la rete Lightning consente di effettuare transazioni istantanee e a basso costo, anche oltre confine.

Un altro vantaggio dell’utilizzo di Strike è rappresentato dalle basse commissioni. I metodi di pagamento tradizionali, come i bonifici bancari o i pagamenti con carta di credito, prevedono spesso commissioni elevate che possono intaccare i profitti di un’azienda. Con Strike, invece, non ci sono commissioni da pagare.

Ciò significa che le aziende possono trattenere più denaro guadagnato con fatica.

Oltre alla funzione di pagamento in dollari, Strike offre anche una serie di altri vantaggi per le aziende. Ad esempio, l’applicazione consente di fatturare e tracciare i pagamenti con facilità, rendendo più semplice per le aziende tenere sotto controllo le proprie finanze.

L’applicazione si integra anche con i software di contabilità più diffusi, come QuickBooks, facilitando la riconciliazione dei pagamenti.

Bitcoin Lightning Network: i vantaggi delle imprese nell’utilizzare la nuova funzionalità di Strike

Forse, il più grande vantaggio dell’utilizzo di Strike per le aziende è la possibilità di raggiungere una base clienti globale.

Con la rete Lightning, le aziende possono inviare e ricevere pagamenti da qualsiasi parte del mondo, senza dover ricorrere a intermediari o a commissioni elevate.

Ciò significa che le aziende possono espandere la loro base di clienti e aumentare i loro ricavi, il tutto mantenendo bassi i costi.

Naturalmente, come ogni nuova tecnologia, l’utilizzo di Strike comporta dei rischi. La rete Lightning è ancora relativamente nuova e ci sono dubbi sulla sua scalabilità e sicurezza.

Tuttavia, Strike è stato costruito tenendo conto della sicurezza e l’applicazione è stata sottoposta a test rigorosi per garantire la sicurezza d’uso.

Che cos’è Strike e perché è così funzionale?

Strike è un’applicazione di pagamento rivoluzionaria che ha conquistato il mondo. Lanciata nel 2020, consente a privati e aziende di inviare e ricevere istantaneamente denaro oltre confine senza commissioni o intermediari.

L’applicazione è costruita sulla Bitcoin Lightning Network, una soluzione di secondo livello che consente transazioni istantanee e a basso costo sulla blockchain di Bitcoin. Con Strike, gli utenti possono inviare denaro nella loro valuta locale e il destinatario lo riceverà nella sua valuta locale senza dover effettuare conversioni di valuta o tassi di cambio elevati.

L’applicazione ha guadagnato molta attenzione per il suo approccio innovativo ai pagamenti e per il suo potenziale di sconvolgere il sistema finanziario tradizionale.

L’idea alla base di Strike è semplice. L’applicazione utilizza il layer Lightning Network di Bitcoin che la rende un’alternativa più efficiente ed economica ai metodi di pagamento tradizionali.

Con Strike, aziende e privati possono inviare e ricevere denaro senza bisogno di un conto bancario e in pochi secondi.

Inoltre, viene eliminata la necessità di ricorrere a intermediari, come processori di pagamento, banche o società di rimesse, che spesso applicano commissioni elevate e impiegano molto tempo per elaborare le transazioni.

Per utilizzare Strike è sufficiente uno smartphone e una connessione a Internet. L’applicazione è disponibile per il download su dispositivi iOS e Android.

Una volta scaricata l’applicazione, è necessario creare un account e collegarlo al proprio conto bancario o alla carta di debito. Dopodiché si può iniziare a inviare e ricevere denaro utilizzando l’app. Il processo è semplice e l’app vi guida in ogni fase della transazione.

Strike rappresenta un cambiamento nel mondo dei pagamenti. Consente ad aziende e privati di inviare e ricevere denaro istantaneamente e a basso costo, senza bisogno di intermediari.

L’applicazione è costruita sulla Bitcoin Lightning Network, una soluzione di secondo livello che consente transazioni veloci ed economiche sulla blockchain Bitcoin. Con Strike, le aziende possono inviare istantaneamente dollari USA attraverso il Lightning Network, consentendo loro di raggiungere nuovi mercati e clienti.

La piattaforma elimina, inoltre, la necessità di ricorrere alle tradizionali società di rimesse, rendendo più facile ed economico l’invio di denaro oltre confine.

Strike ha il potenziale per sconvolgere il sistema finanziario tradizionale e aprire la strada a un’economia globale più efficiente e inclusiva.