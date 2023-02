The Dinos: NFT e progetto blockchain che reinventa il mondo canino

Un amico a quattro zampe comporta una serie di impegni per garantire la sua crescita e salute. The Dinos ha individuato alcuni aspetti fondamentali e le problematiche che ne conseguono, offrendo con il loro progetto la soluzione per ogni aspetto:

Alimentazione : è uno degli aspetti fondamentali, trovare cibo di qualità al giusto prezzo per garantire al tuo animale domestico una dieta equilibrata risulta complicato. Salute : avere sempre un veterinario disponibile a qualsiasi ora del giorno e di cui ti puoi fidare Strutture ricettive : hotel, ristoranti e altre strutture organizzate per accogliere al meglio il tuo animale. Educazione : l’incapacità di controllare e gestire i comportamenti del proprio cane può causare problemi a se stessi, agli altri e all’animale.

Perché The Dinos?

The Dinos non è solo un progetto con tecnologia blockchain, è molto di più, è qualcosa di reale.

The Dinos mira a reinventare il modo canino offrendo l’accesso a un’infinità di servizi per il tuo fedele amico, integrando il meglio tra il mondo fisico e quello digitale.

Attraverso la loro app intuitiva, troverai servizi, prodotti premium e la nostra filiera di negozi e attività per soddisfare tutte le esigenze del tuo animale.

Servizi e prodotti:

Prodotti premium e di qualità Store online Store fisici Franchising Attività affiliate

Progetto, NFT e tanto altro

Il sistema offerto da The Dinos è composto dalla piattaforma NFT-RS, dal token $DINO, da prodotti e servizi premium a marchio The Dinos e store fisici.

10.000 NFT sulla BNB chain, suddivisi in 5 stagioni da 2.000 NFT.

Il sistema NFT-RS permette una gestione decentralizzata e automatizzata del sistema referral. La combinazione di NFT, Token, Prodotti e Servizi premium e App, creerà un ecosistema unico e aperto.

In questo modo, The Dinos diventerà la destinazione preferita per tutti gli appassionati di cani in tutto il mondo. La community globale degli amanti degli animali sarà sempre connessa grazie all’accesso al web 3.0.

Potete condividere le vostre esperienze e scambiare informazioni con persone che condividono la stessa passione. Con The Dinos app, potrete anche assicurare i vostri animali.

Sempre attenti alle loro esigenze e garantire la pace della mente. Avrete la possibilità di cercare strutture sanitarie e di villeggiatura per i vostri animali, in modo da garantire loro un’esperienza confortevole e sicura.

Applicazione

Con l’avvento dell’Applicazione, la cura degli animali diventa più conveniente che mai. Si uniscono le forze di specialisti e appassionati di animali di tutto il mondo per creare una community globale solidale e informata.

La prima cosa che vi conquisterà sarà l’assistenza 24h con veterinari specializzati. Sempre pronti ad aiutarvi, anche nei momenti più difficili. La community globale degli amanti degli animali sarà sempre connessa grazie all’accesso al web 3.0.

Potrete condividere le vostre esperienze e scambiare informazioni con persone che condividono la stessa passione.

Con THE DINOS app, potrete anche assicurare i vostri animali. Avrete anche la possibilità di cercare strutture sanitarie e di villeggiatura per i vostri animali, in modo da garantire loro un’esperienza confortevole e sicura. Potrete acquistare prodotti per i vostri animali in modo rapido e semplice.

All’interno della sezione store troverai solo i migliori prodotti selezionati con cura dallo staff The Dinos.

Franchising

The Dinos ha l’obiettivo di portare la qualità e la sostenibilità a livello globale, sia online che offline. Ecco perché, come parte del progetto a lungo termine, saremo presenti in tutte le principali città attraverso la rete di franchising.

La presenza capillare degli store fisici e la presenza online attraverso il web 3.0, garantiranno un accesso conveniente e semplice ai nostri prodotti di alta qualità, rendendoli accessibili a tutti. Determinati a continuare ad espandersi e a migliorare l’esperienza del cliente, sia online che in store.

Cartone Animato

Il rapporto tra bambini, adulti e cani è molto importante e il nostro cartone animato mira a sensibilizzare l’importanza della corretta educazione e gestione di questo rapporto, in modo da creare un ambiente armonioso e sicuro per tutti.

Merchandising

Realizzazione di prodotti correlati al cartone animato, come magliette, giocattoli, gadget, ecc., accrescendo l’engagement dei fan e il loro legame emotivo con il cartone animato.

Business Model

Roadmap

