Il nuovo crypto studio di Money Mongers evidenzia l’aumento delle spese di lobbying: focus su Coinbase, Binance e FTX

Il nuovo studio del Money Mongers Team si è incentrato sulle spese di lobbying da parte delle società crypto: in particolare, con un focus su Coinbase, Binance e FTX.

Vediamo tutti i dettagli.

La spesa di lobbying delle crypto: in aumento del 922%

Il Money Mongers Team ha condotto uno studio rivelando che le spese di lobbying da parte delle società crypto sono aumentate del 922% da $ 2,5 milioni (2017) a $25,57 milioni (2022) e sono aumentate del 121,41% da $11,54 milioni (2021) a $25,57 milioni (2022).

Il lobbismo è spesso etichettato come corruzione da molte persone che non comprendono il sistema, ma è una parte vitale della democrazia partecipativa. Infatti, il lobbismo è protetto dalla Costituzione degli Stati Uniti d’America e avviene segretamente in ogni Paese.

Come parte dell’attività di lobbying sul governo, individui e organizzazioni conducono campagne pubbliche per fare in modo che i funzionari eletti raccolgano e approvino specifiche azioni di politica pubblica a favore dei loro programmi.

Lo stesso viene fatto anche dalle società di criptovalute e, solo nel 2022, le stesse hanno contribuito a fare pressioni fino a 25,57 miliardi di dollari con la sola motivazione di influenzare le politiche a loro favore.

In questo modo, le aziende che possono trarre profitto dal lobbismo delle criptovalute spendono una notevole quantità di denaro per garantire che le leggi a favore delle criptovalute vengano approvate il prima possibile.

Per questo motivo, la spesa per il lobbying delle criptovalute è cresciuta notevolmente nell’ultimo mezzo decennio circa.

Le spese di lobbying crypto su Coinbase, Binance e FTX

Nel 2022, Coinbase ha speso 3,30 milioni di dollari, diventando così l’azienda che ha speso di più in criptovalute, seguita da Blockchain Association con 1,9 milioni di dollari e Robinhood con una spesa di 1,84 milioni di dollari.

La spesa di Coinbase è aumentata del 4137% negli ultimi sei anni, da $80.000 (2017) a $3,39 milioni (2022) e aumentata del 122% da $1,52 milioni (2021) a $3,30 milioni (2022). Le spese di lobbying crittografico di Binance, invece, sono aumentate del 500% da $ 160.000 (2021) a $960.000 (2022).

Anche FTX ha registrato una crescita del 1340% nelle spese di lobbying da $50.000 (2021) a $720.000 (2022). Mentre, Ripple ha registrato un aumento del 2060% delle spese di lobbying da $ 50.000 (2017) a $1,08 milioni (2022).

Quasi la metà della spesa totale di lobbying da parte delle società di criptovalute è arrivata nell’anno 2022 stesso. Infatti, il totale degli ultimi sei anni è di $50,75 milioni, di cui $25,57 milioni sono stati spesi nel 2022.

Secondo la ricerca di Money Mongers, nell’anno 2022, le prime tre società che hanno esercitato pressioni sul governo per emanare più leggi pro-crypto sono, prima di tutto, Coinbase.

Come anticipato, Coinbase ha speso 3,30 milioni di dollari in lobbying, che è il più alto tra le società di criptovalute negli Stati Uniti. Inoltre, hanno il secondo più alto volume di scambi spot ($ 1,16 miliardi) dopo Binance, il che spiega da solo perché sarebbero interessati a spendere così tanto per esercizi di lobbying.

Infine, hanno utilizzato un totale di 32 lobbisti durante l’anno, di cui 26 sono stati revolver. È pratica comune tra le persone che lavorano nel settore pubblico, compreso il personale del Congresso, accettare lavori presso società di lobbying poiché comprendono il funzionamento interno dei settori che erano soliti supervisionare.

Queste persone sono chiamate ” revolver” e quelle che fanno il passaggio opposto, cioè dalle società di lobbying agli uffici pubblici, sono chiamate “reverse revolver”.

L’andamento della spesa per attività di lobbying dal 2017

Tornando al 2017, Money Mongers ha tracciato un grafico per mostrare come sono aumentate le spese di lobbying. Ciò mostra quali delle società sono state a lungo sostenitrici delle campagne di lobbying e hanno speso di più per il lobbismo nel suo insieme.

Come detto sopra, la spesa per il lobbying delle criptovalute è decollata negli ultimi sei anni e ha mostrato una crescita del 922% da $2,5 milioni nel 2017 a $25,57 milioni nel 2022.

Per quanto riguarda le singole aziende, le prime cinque aziende che hanno contribuito maggiormente a questa spesa negli ultimi sei anni sono: Gruppo Ecm, Coinbase, Block Inc (Square Inc), Associazione blockchain e Robinhood.

Nello specifico, il gruppo CME è uno dei principali sostenitori dei contratti derivati ​​​​Bitcoin ed Ethereum che consentono agli investitori finanziari tradizionali di avere un assaggio e trarre profitto dalla volatilità dei prezzi delle criptovalute senza mai assumere la proprietà dell’asset.

Sin dal 2017, quando sono stati offerti in borsa i primi contratti di derivati ​​​​per Bitcoin, il mercato dei derivati ​​​​crittografici ha generato molti volumi. La società ha speso quasi 8,26 milioni di dollari in attività di lobbying dal 2017, il che la colloca saldamente in cima a questa lista.

Hanno utilizzato 20 lobbisti nell’anno 2022, di cui 13 erano revolver. Coinbase, come sappiamo, è uno dei più antichi exchange crypto in piedi per acquistare e vendere criptovalute.

Nato nel 2012 principalmente per il pubblico statunitense, si è ora diffuso in oltre 100 paesi. Essendo così tanto importante, l’exchange ha effettuato una spesa totale di $ 5,595 milioni negli ultimi sei anni, occupando il secondo posto nella lista e ha registrato una crescita costante delle spese di lobbying anno dopo anno.

In conclusione, si può affermare che il lobbismo ha funzionato a favore del settore delle criptovalute, con il coinvolgimento di aziende come Meta e IBM. Tuttavia, non è stato tutto semplice, poiché il solo versamento di denaro nell’atto di lobbying non garantisce risultati favorevoli.

Infatti, molte aziende e persone che sono coinvolte nel gioco delle criptovalute continuano a essere scettiche sui cambiamenti che la criptosfera porterà nel mondo finanziario e respingono i progressi delle aziende di lobbying .