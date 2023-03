L’innovazione principale delle blockchain è quella di consentire a parti non fidate di lavorare insieme su compiti complessi. Ad esempio, sono state create Organizzazioni Autonome Decentralizzate (DAO) per governare qualsiasi cosa, dai parametri dei protocolli di prestito al finanziamento di un’offerta per l’acquisto di una copia della Costituzione degli Stati Uniti.

Nonostante queste iniziative senza precedenti di governance decentralizzata, i protocolli rimangono pieni di meccanismi di voto non ottimali, come la democrazia diretta e il “one-token-one-vote”.

Molti sembrano addirittura poco propensi a sperimentare nuove idee.

Noi di Jump Crypto crediamo che i protocolli crypto debbano iniziare ad affrontare seriamente questi problemi.

Facciamo in modo che il 2023 sia l’anno della fioritura della governance in crypto.

I difetti della democrazia diretta

La governance decentralizzata avviene tipicamente sotto forma di referendum su cui tutti i detentori di token possono votare, ma i detentori di token spesso non sono attivamente impegnati nella valutazione delle proposte di governance.

Le nuove idee di governance del protocollo sorgono di frequente e gli elettori hanno una larghezza di banda limitata per riflettere attentamente su tutte le proposte. Inoltre, quando il numero di votanti è elevato, la possibilità che il voto di un singolo individuo sia determinante è prossima allo zero. L’effetto è che, anche se le funzioni di governance sono decentralizzate, i protocolli sono dominati dai gruppi di interesse e dalle balene.

Come discusso da Andrew Hall e Porter Smith, questi problemi sono stati avvertiti in tutta la storia della governance democratica. I protocolli crypto dovrebbero implementare più spesso la democrazia rappresentativa.

Dovrebbero tenere votazioni tra i possessori di token per eleggere rappresentanti su cui fare affidamento per prendere decisioni concrete.

I rappresentanti stipulano una sorta di contratto sociale con gli utenti del protocollo, e si possono prevedere meccanismi che permettano ai detentori di token di controllare gli abusi di potere dei loro rappresentanti: la community può votare per condizionare le ricompense dei token a determinati obiettivi di performance.

I protocolli possono anche introdurre comitati di rappresentanza su misura per particolari iniziative. Ad esempio, il protocollo Lido per il liquid staking ha comitati per le sovvenzioni all’ecosistema, le risorse e altro ancora.

DeDAO – che gestisce il progetto DeGods NFT – adotta un approccio diverso, con diversi comitati composti da leader della community, rappresentanti eletti e un “team di Alpha Gods”. La rappresentanza di alta qualità può essere incentivata condizionando i premi per i rappresentanti che dimostrano comportamenti positivi, come contribuire attivamente alle discussioni e mantenere alti tassi di approvazione. L’attenta definizione di uno schema di rappresentanza può portare ad azioni di governo mirate e deliberate, non influenzate dalla presenza di gruppi con interessi specifici.

Anche nei protocolli che non sviluppano sistemi di rappresentanza, la delega dei token può essere un modo significativo per mitigare i danni della democrazia diretta.

Gli stakeholder con piccole quantità di token e tempo limitato possono delegare le loro partecipazioni a esperti più informati, e quelli con grandi partecipazioni ma con conflitti di interesse possono contribuire in modo credibile alla decentralizzazione. Queste deleghe possono essere fatte rispettare da contratti legali o anche dagli smart contract.

One-Token-One-Vote e il dominio delle balene

I protocolli di crypto nominalmente decentralizzati sono spesso dominati dai loro sviluppatori e dai primi investitori; è tipico che la maggior parte dei token in circolazione sia andata a questi gruppi. Ai fini della decentralizzazione, è auspicabile mitigare l’impatto eccessivo di queste balene.

In precedenza abbiamo suggerito l’uso del voto in radice quadrata (quadratic voting) per fare esattamente questo. In questo meccanismo, i partecipanti al protocollo votano in proporzione alla radice quadrata del loro saldo di token, in modo che un individuo con 25 token abbia solo cinque volte il potere di voto di un individuo con un solo token.

Ottenere più token aumenta il potere di voto, ma solo in modo sub-lineare. In effetti, i partecipanti al protocollo più piccoli hanno più voce in capitolo nella governance del protocollo, e si raggiunge un equilibrio tra efficienza (massimizzare il payoff previsto per tutti i possessori di token) ed equità (permettere a tutti i possessori di token di avere voce in capitolo).

Tuttavia, poiché i portafogli delle criptovalute spesso non sono legati alle identità del mondo reale, una persona o un’organizzazione potrebbe distribuire un grande saldo di token su più portafogli per accumulare più potere di voto.

Affrontare completamente il problema “Sybil” è difficile, ma ci sono diverse strade possibili per mitigarlo. Esistono soluzioni basate sull’identità, che collegano i portafogli crypto alle persone che li gestiscono; soluzioni basate sull’attrito, che rendono gli attacchi Sybil costosi da eseguire; e soluzioni basate sulla sfida, che incentivano i partecipanti a controllare il protocollo. Forniamo esempi di ogni approccio nel nostro articolo linkato sopra.

Le DAO dovrebbero considerare la scelta dei meccanismi di voto solo come uno strumento di un kit più ampio per contrastare le dinamiche one-token-one-vote. È possibile azionare anche altre leve.

Ad esempio, i protocolli possono distinguere le classi di token in modo che alcuni di essi possano ottenere maggiori rendimenti, ma non possano essere utilizzati per partecipare alla governance.

Questo potrebbe incentivare le balene a ridurre le loro riserve di token di governance a favore della detenzione di una tranche di token con ricompense monetarie più elevate.

Possono essere utili anche meccanismi generali per creare più “skin in the game” (pelle nel gioco) nella governance, come ha scritto Vitalik Buterin. Un esempio è quello di bloccare i token dei titolari che votano a favore di una proposta fino a quando questa non viene attuata. I protocolli dovrebbero essere disposti a comporre queste idee e altre per soddisfare le proprie esigenze di governance alla luce di eventuali punti di centralizzazione osservati.

Un invito a sperimentare

La governance nei protocolli di crypto blue-chip è piuttosto obsoleta, e le DAO hanno convergenza su meccanismi simili. Riteniamo che le soluzioni di governance non debbano essere uguali per tutti, ma piuttosto specializzate per le esigenze di particolari protocolli. I protocolli e i detentori di token dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di sperimentare nuove idee.

Noi di Jump Crypto crediamo che la rapida innovazione e la sperimentazione che caratterizzano il panorama crypto debbano avere un ruolo nella governance dei protocolli.

Dopo tutto, una governance centralizzata può aiutare i protocolli a superare i problemi iniziali di avvio a freddo, ma una vera governance decentralizzata è una caratteristica cruciale per garantire che non subiscano un processo di ossificazione.

I protocolli dovrebbero essere sensibili alle loro esigenze di governance e assicurarsi di avvalersi di tutte le opzioni per consentire una sana governance decentralizzata.