NFT Day: Paris Blockchain Week annuncia il raduno mondiale Web3 del 2023 al Louvre

Parigi, 6 luglio 2022 – Dopo il travolgente successo del 2022 – quando l’intero ecosistema delle crypto e della DeFi si è riunito nello storico tempio della finanza tradizionale, l’ex Paris Stock Exchange (Borsa di Parigi) – la community di business Web3 è pronta a fare la storia nel 2023, riunendosi in un luogo ancora più iconico, nel cuore del più grande museo del mondo, il Louvre.

Gli eventi principali del Paris Blockchain Week saranno il Paris NFT Day il 21 marzo 2023 e il Paris Blockchain Week Summit il 22 e 23 marzo 2023 al Carrousel du Louvre.

Il 2022 ha confermato che il Paris Blockchain Week è stato uno degli eventi globali più influenti nel settore della blockchain, con oltre 6.000 partecipanti, 250 sponsor, 350 media e 355 relatori e leader di pensiero tra cui i fondatori di Binance, Solana, Algorand, Tezos, Crypto.com, Blockchain.com, Ripple, FTX, Web3 Foundation, Animoca Brands, Sandbox, Messari, Draper Associates.

CZ (Changpeng Zhao), fondatore e CEO di Binance, ha commentato a proposito del Paris Blockchain Week 2022:

“PBWS ha davvero consolidato l’idea dell’Europa come hub della crypto, considerato il volume di attività, il numero di persone che partecipano e parlano, con partecipanti sia locali che internazionali.”

Paris Blockchain Week tornerà nel 2023 e la nuova sede storica, nel cuore del Louvre, ospiterà oltre 10.000 partecipanti durante gli eventi principali:

Il Paris NFT Day si concentrerà sui business legati agli NFT e al Metaverse ;

Il Paris Blockchain Week Summit continuerà a coprire l’intera gamma dell’ecosistema crypto e blockchain .

Sébastien Borget, co-fondatore e COO di The Sandbox, ha commentato l’edizione 2023:

“Non riesco a pensare a un luogo più emblematico del Louvre, un punto di riferimento storico di Parigi dove sono riunite collezioni d’arte, dipinti, sculture e altre forme d’arte, come sede del Paris Blockchain Week 2023 al fine di mostrare come il Web3 contribuisca all’innovazione nella tecnologia, nell’ARTE, negli NFT, nel Gaming e nel Metaverse.”

Al fine di mantenere i più alti standard nei contenuti di leadership di pensiero e continuare a fornire l’esperienza premium tipica del Paris Blockchain Week, le caratteristiche del 2023 includeranno:

Programma e relatori di livello mondiale

Zona di esperienza Web3 e NFT

Mostre d’arte curate, sia virtuali che fisiche

Visite private ai musei

Networking organizzato

Fiera del lavoro e dei talenti

Hackathon

Premi Blockchain e Web3

Eventi sociali e feste iconiche.

Emmanuel Fenet, CEO di Chain Of Events (la società madre del Paris Blockchain Week Summit e del Paris NFT Day), ha concluso:

“Nel mercato attuale è ancora più importante fornire una piattaforma di qualità e performante per l’intero ecosistema per incontrarsi di persona, scambiare idee, discutere su dove si sta dirigendo il settore e concentrarsi sul business e sul futuro del Web3.”

Le registrazioni sono aperte su www.pbwsummit.com da oggi alle 14:00 (CET).

Informazioni sul Paris Blockchain Week Summit e sul Paris NFT Day

Il quarto Summit annuale del Paris Blockchain Week (PBWS) e il secondo Paris NFT Day annuale si terranno dal 21 al 23 marzo 2023 al Carrousel du Louvre di Parigi.

Lanciato per la prima volta nell’aprile 2019, il PBWS è stato il primo convegno internazionale tenutosi in Francia dedicato ai professionisti dello spazio blockchain e crypto-asset.

Sostenuti da alcune delle figure di spicco del mondo tecnologico, imprenditoriale e politico, PBWS e il Paris NFT Day accelereranno la crescita di blockchain, asset digitali e NFT in Europa e oltre.

Oltre 350 media (tra cui CNN, CNBC, Forbes, Financial Times, Reuters…) sono stati accreditati e i precedenti relatori e sostenitori includono CZ (Changpeng Zhao), Sam Bankman-Fried, Raj Gokal, Silvio Micali, Brad Garlinghouse, Nicolas Cary, Ryan Selkis, Sébastien Borget, Robbie Yung, Tim Draper… e gli sponsor Binance, Crypto. com, Bybit, FTX, Coinbase, Algorand, Ripple, Consensys/Metamask, Fireblocks, Stellar Development Foundation, di Polkadot, Copper.co, Hedera, The Sandbox, Ledger.

The Cryptonomist sarà media partner del più grande evento europeo sulla blockchain e abbiamo due codici promozionali per voi.