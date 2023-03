Dantedì: il metaverso The Nemesis e Rai Cinema lanciano un progetto multipiattaforma sulla Divina Commedia

Il metaverso The Nemesis e Rai Cinema aggiungono un nuovo capitolo alla consolidata collaborazione con un progetto multipiattaforma dedicato alla Divina Commedia, realizzato in occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che si celebra il 25 marzo.

Il nuovo progetto del metaverso The Nemesis in collaborazione con Rai Cinema

Il percorso di edutainment si sviluppa all’interno del metaverso di Rai Cinema, su The Nemesis, piattaforma di intrattenimento che offre innovative esperienze di realtà virtuale.

Nelle vesti di Dante, il player si ritroverà a vivere un’avventura ispirata alla Divina Commedia imparando nel contempo ad apprezzare la bellezza e la complessità dell’opera di Dante Alighieri in un’esperienza di gioco unica ed immersiva.

In palio la visione in anteprima esclusiva del cortometraggio “Inferno” di Federico Basso con la voce di Francesco Pannofino, primo capitolo della produzione “La Divina Commedia” realizzata da ETT Gruppo Scai, che ha anche curato la consulenza letteraria per la ricostruzione della selva oscura e la sceneggiatura dell’esperienza nel metaverso. Il gioco – online da mercoledì 22 marzo – è completamente gratuito e accessibile da desktop e app mobile cliccando qui.

Dal 25 marzo, inoltre, in occasione della Giornata nazionale dedicata a Dante, il cortometraggio “Inferno” e il secondo capitolo completamente inedito “Purgatorio” saranno disponibili su RaiPlay e Rai Cinema Channel in versione accessibile per non udenti e non vedenti, grazie alla collaborazione con Rai Pubblica Utilità.

Sempre il 25 marzo verrà presentata per la prima volta la versione VR dei due capitoli che coinvolgerà vari spazi di fruizione sul territorio nazionale dislocati tra Firenze, Milano e Torino.

I cortometraggi saranno visibili alla Casa di Dante a Firenze, al Museo Nazionale del Cinema di Torino e al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano nei cinema VR realizzati in collaborazione con Rai Cinema. Infine, i corti saranno disponibili anche sull’app Rai Cinema Channel VR a partire dal 27 marzo e dal 28 marzo il progetto arriverà anche nelle periferie romane con Fondazione Mondo Digitale.

Questo nuovo progetto offre a The Nemesis la possibilità di ribadire come il metaverso e l’edutainment rappresentino, sempre di più, un’opportunità per trasmettere conoscenze e competenze in modo innovativo e coinvolgente, creando esperienze immersive che combinano intrattenimento e apprendimento stimolando la curiosità e l’interesse degli utenti.

A questo proposito, Alessandro De Grandi, CEO & Founder di The Nemesis afferma: